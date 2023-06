El reportero gráfico, Jesús Medina, fue liberado tras ser presentado en tribunales la tarde de este miércoles, luego de ser detenido por una pelea con su cuñado en El Marqués.

Recordemos que Medina estuvo detenido desde el 2018 en la cárcel de Ramo Verde por los delitos de legitimación de capitales, incitación al odio y asociación para delinquir.

Estoy bien gracias, acabo de llegar a mi 🏠 con libertad plena. Hubo un altercado que cuando el policía me verificó en SIPOL, salí solicitado xq no me quieren sacar del sistema y se me afincó. Duré 3 días sin comer pq mi comida la desaparecieron. Algún día me borrarán de SIPOL.

— Jesús Medina Ezaine (@jesusmedinae) June 15, 2023