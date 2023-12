El escritor y columnista venezolano Ibsen Martínez admitió en una entrevista con el diario El País, que a lo largo de su vida había agredido físicamente a sus parejas.

A Martínez le consultaron sobre estas agresiones y confirmó el nombre de dos víctimas de violencia de género y al menos tres agresiones. Esto ocurrió en la década de los 70 y otras en los 90.

«El pasado 23 de noviembre respondía públicamente, por primera vez, por las palizas de las que también es autor y que él mismo había admitido ya en una entrevista en el año 2000, sin que desde entonces nadie le hubiera preguntado al respecto», refiere la publicación.

Alrededor de ocho fuentes consultadas por el medio español confirmaron que las agresiones eran un secreto a voces entre el círculo de intelectuales venezolanos. Aunque no había denuncias públicas.

«Esta interpelación de la prensa era inescapable. Iba a ocurrir. No te voy a decir la pendejada de que te agradezco [la llamada]. Pero genera un gran alivio en mí, ¿oíste? Un gran alivio […] Y yo me imagino que tiene que ver con la edad, cuando ya no te puedes engañar: estás solo, huevón, porque eres un maltratador», aseveró Martínez.

Una de sus víctimas, la escritora Sandra Caula, contó su historia en 2019 cuando publicó el artículo Secreto a voces. Aunque no nombró directamente a Martínez, sí describió lo que sufrió.

«Las mujeres que se vieron violentadas por él, en vista de su propia invisibilidad, prefirieron callar», aseveró la historiadora Inés Quintero, al ser consultada sobre la proyección pública de Martínez.

Quintero fue pareja de Martínez y conocía su conducta violenta. «Él mismo me lo contó», dijo.

Sin embargo, el escritor nunca golpeó a la historiadora, coincidieron ambos en señalar.

Sobre si sigue siendo un maltratador, Ibsen Martínez respondió: «No lo sé si lo sigo siendo, porque me retraje de toda vida amorosa».