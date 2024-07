La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, de amplia mayoría oficialista, aprobó este miércoles una ley para facilitar e impulsar las exportaciones no petroleras, con el fin de construir un modelo económico diversificado, no dependiente del petróleo, su principal fuente de divisas.

La normativa, aprobada por unanimidad, establece acciones como impulsar «las medidas necesarias para la simplificación» de «todos los trámites necesarios o relacionados con la exportación de bienes y servicios no petroleros», y poner a disposición de los exportadores «la información necesaria» sobre «el desarrollo del proceso», de lo que se encargará la cartera de Economía, Finanzas y Comercio Exterior.

A este ministerio -dirigido por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez- también le corresponde hacer un «seguimiento y evaluación permanente de los flujos de exportación» y establecer mecanismos «accesibles y de atención permanente para recibir y dar respuestas a denuncias, quejas y reclamos», de acuerdo con la ley.

Asimismo, la institución deberá «adoptar las políticas necesarias para facilitar el acceso al financiamiento» e «implementar estrategias para el establecimiento de acuerdos y tratados internacionales en materia económica, comercial y productiva», con el fin de «incrementar» estas exportaciones.

La ‘Ley de Fomento de las Exportaciones No Petroleras’ establece también la creación de un ente encargado de «mantener actualizada la oferta exportable» y de monitorear, de manera continua, su posicionamiento en los mercados internacionales.

Este ente -Agencia de Promoción de Exportaciones- deberá también «promover la realización y participación en ruedas de negocios, misiones comerciales y ferias» dentro y fuera del país caribeño.

Por otra parte, la normativa crea un «fondo nacional» con el propósito de «financiar las actividades relacionadas con la promoción» de las exportaciones.

El presidente de la AN, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró que Venezuela avanza en un «proceso paulatino e incesante de recuperación» del «estado de bienestar» y en «la construcción de un nuevo modelo económico y productivo».

En febrero, el mandatario Nicolás Maduro pidió a los productores de alimentos convertirse en un «poderoso sector exportador», y ordenó a las autoridades facilitar los procesos para llevar productos «de calidad, al mejor precio mundial», a otros países.