== Estadios de Australia

-Estadio de Australia, el epicentro de los JJOO de Sídney

El Estadio de Australia albergará el segundo partido inaugural del Mundial, así como la final de la Copa Mundial Femenina 2023, tal y como sucedió en los JJOO de Sídney 2000, cuando el estadio acogió las ceremonias de inauguración y clausura. El balón comenzará a rodar con un duelo entre la anfitriona Australia y la República de Irlanda.

Capacidad: 83.500

Inauguración: 1999

Dato curioso: Se inauguró en 1999 con vistas a los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, además de las ceremonias de inauguración y clausura, también se disputó en él el partido por la medalla de oro de fútbol masculino entre España y Camerún, con victoria para los africanos en la tanda de penaltis.

-Estadio de Sídney, la sede de Maradona en 1993

El Estadio de Sídney se encuentra ubicado en un suburbio de la ciudad. Se inauguró en 1998, pero ha sido reconstruido a tiempo para la Copa Mundial Femenina.

Capacidad: 42,512

Inauguración: 2022

Dato curioso: El nuevo estadio de fútbol de Sídney reemplazó al campo original del mismo nombre, que fue sede de la Argentina de Diego Maradona en 1993.

– Estadio Rectangular de Melbourne, el estadio más “icónico del mundo”

El Estadio Rectangular de Melbourne actualmente alberga los equipos masculino y femenino de Melbourne City FC de la A-League, Western United y Melbourne Victory. Acogerá uno de los partidos entre dos selecciones fuertes del campeonato: Australia y Canadá, del grupo B.

Capacidad: 30,052

Inauguración: 2010

Dato curioso: En 2012 el campo reclamó el premio al «estadio más icónico y culturalmente significativo del mundo» en el Congreso Mundial de Estadios en Doha (Catar).

– Estadio de Brisbane, la tumba de un elefante.

El Estadio de Brisbane, con más de 110 años de historia, fue construido sobre un cementerio y ha sido la sede de cinco Copas del Mundo de rugby, así como una Copa del Mundo y del Circo de Wirths. Vivió una importante remodelación en 2003, convirtiéndose en un complejo de tres gradas.

Capacidad: 52,263

Inaugurado: 1914

Dato curioso: El Circo de Wirths era un visitante anual del estadio. Cuando la atracción estrella Carley, el elefante, murió en 1956, fue enterrado en el lado del suelo de Hale Street.

– Estadio de Hindmarsh, donde jugaron Xavi Hernández y Capdevila

Desde su inauguración en 1960, el estadio Hindmarsh ha recibido durante años a los All Blacks y a la selección australiana de fútbol. Xavi y Joan Capdevila, campeones mundiales con España jugaron en este estadio en los JJOO del 2000, así como Gennaro Gattuso y Alessandro Nesta.

Capacidad: 18,435

Inauguración: 1960

Dato curioso: Desde 2003 el estadio es sede del Adelaide United de la A-League australiana. Desde la creación de la Copa de Australia en 2014, el nuevo trofeo nacional del país, se ha disputado la final de ésta en tres ocasiones.

-Estadio Rectangular de Perth, de ovalado a rectangular

El estadio, próximo al río Swan, ha sido remodelado recientemente con la mente puesta en la Copa Mundial Femenina. El recinto tenía forma ovalada y en las primeras décadas albergó partidos de lacrosse, críquet y fútbol australiano. Perth Glory, equipo de fútbol australiano se trasladó al estadio en 1996 y fue ahí cuando comenzaron las renovaciones.

Capacidad: 22,225

Inauguración: 1910

Dato curioso: A principios de la década de 2000, el estadio se sometió a una importante remodelación para adaptarlo al fútbol, y ahora es el único estadio rectangular de Perth.

=== Estadios de Nueva Zelanda

-Eden Park, el estadio inaugural

El estadio situado en el centro de Auckland albergará el partido inaugural de la Copa Mundial Femenina entre Nueva Zelanda y Noruega, y 8 encuentros más del campeonato.

El Eden Park ha albergado grandes momentos en el deporte de Nueva Zelanda, como las finales de la Copa del Mundo de Rugby de 1987 y 2011 y la final de la Copa del Mundo de Rugby Femenino de 2021.

Capacidad: 48,276

Inauguración: 1900

Dato curioso: El estadio acogió su primer partido de fútbol profesional en noviembre de 2011. El Wellington Phoenix empató 1-1 con el Adelaide United en la A-League ante 20.078 espectadores, y consiguió el récord de asistencia para el Wellington.

-Estadio de Dunedin, “la casa de cristal”

El Estadio de Dunedin es conocido como el Estadio Forsyth Barr, un estadio joven con poco más de 10 años de historia. Fue sede de tres partidos durante la Copa Mundial de Rugby 2011 y es el único estadio que se encuentra techado de forma permanente.

Capacidad: 28,744

Inaugurado: 2011

Dato curioso: Debido a su sistema del techo completamente cubierto, el estadio de Dunedin se conoce coloquialmente como ‘La casa de cristal’ y fue el primer estadio de césped natural completamente cerrado del mundo.

-Estadio Regional de Wellington, escenario de la película «El señor de los anillos: Las dos torres».

El Estadio Regional de Wellington, sede habitual de los encuentros de fútbol de la selección de Nueva Zelanda, albergará un total de nueve partidos de la Copa Mundial Femenina de los que destacan el debut de la selección española frente a Costa Rica.

Debido a su forma, es conocido coloquialmente como The Cake-Tin (envoltorio de pastel) y los aficionados del equipo de fútbol Wellington Phoenix se refieren a él como «el Anillo de Fuego».

Capacidad: 39,000

Inaugurado: 2000

Dato curioso: Durante un partido de cricket de 2002 entre Nueva Zelanda e Inglaterra, el director Peter Jackson grabó a los fanáticos cantando para usarlo en una escena de la película «El señor de los anillos: Las dos torres».

-Estadio de Waikato, «adiós a la maldición»

El Estadio de Waikato, ubicado en la ciudad de Hamilton (Nueva Zelanda), ha sido el encargado de albergar la Copa Mundial Femenina Sub-17 en 2008 y en 2015 y la Copa Mundial de Rugby de 2011.

Capacidad: 25,111

Inaugurado: 2002

Dato Curioso: En este estadio, acabó con una maldición de 75 años, tras la victoria de los Maori All Blacks sobre los British and Irish Lions 19-13 en junio de 2005. Después de 75 años de intentarlo, los Maori All Blacks aseguraron su primera victoria sobre los British and Irish Lions en el Waikato Stadium después de una victoria por 19-13 en junio de 2005.