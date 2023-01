La seguridad es una de las principales preocupaciones de cualquier usuario de Internet. Perder el acceso a tus apps de mensajería, a tus redes sociales o a tu correo electrónico no es una situación agradable. Sobre todo cuando se produce porque alguien te ha robado tus credenciales de acceso.

Esta preocupación es aún mayor cuando hay dinero de por medio: monederos electrónicos, apps de banca online o la cuenta de tu broker de forex. Según numerosos estudios acerca de ciberseguridad y delitos de suplantación de identidad, en la mayoría de los casos, los delincuentes utilizan técnicas denominadas como “ingeniería social”.

Consisten en manipularte, haciéndote creer que estás tratando con tu banco, tu monedero electrónico o tu broker, para que tú mismo les proporciones tus datos de acceso. A continuación, se dan 5 consejos que te ayudarán a mantener tu dinero a salvo y evitar estafas relacionadas con PayPal y tu broker de forex.

Elige un Broker regulado y con buena reputación

El mercado forex no tiene una regulación única. Cada país aplica sus propias normativas y esto provoca que algunos brokers sean más serios y profesionales que otros. También que haya una minoría que actúan de forma totalmente deshonesta y sin licencia.

El primer paso para evitar cualquier problema al hacer trading es elegir brokers online de forex con PayPal que tengan licencia. De entre todos los que están regulados, es recomendable evitar los que están registrados en paraísos fiscales.

Las estafas más habituales que se suelen dar por parte de las casas de bolsa son no pagarte cuando solicitas una retirada de fondos, efectuar cargos no autorizados en tu cuenta de PayPal o banearte cuando ven que eres un trader ganador, quedándose con tu dinero. En casi todos los casos están relacionadas con brokers que no tienen licencia.

No Compartas los Datos de Acceso a tu Cuenta de PayPal

Ten presente que un broker serio y regulado no te pedirá nunca los datos de acceso a tu cuenta de PayPal ni de ningún otro medio de pago. Este tipo de solicitudes suelen venir de delincuentes que se hacen pasar por tu broker o por el propio PayPal para robarte tus datos de acceso.

Un ejemplo común es recibir un email que parece provenir de tu broker, en el que te indican que tu solicitud de retirada de fondos está parada porque necesitan efectuar alguna comprobación. Para continuar, te piden que les facilites los datos de acceso a PayPal.

Una variante de esta estafa es recibir la misma solicitud, pero por vía telefónica. Recuerda que nadie debería pedirte nunca esta información. Ni siquiera el personal de PayPal.

Cuidado con los Emails que te Piden Cambiar tu Contraseña

Otra estafa clásica es recibir un email que parece provenir de PayPal o de tu broker en el que se te dice que necesitas cambiar la contraseña de acceso a tu cuenta por motivos de seguridad y se te proporciona un botón para hacerlo.

Al pulsar sobre él, te mandan a un formulario igual a los de tu broker o a los de PayPal en donde te piden indicar tu email, contraseña actual y nueva contraseña. Lo que ocurre en realidad es que se trata de una página falsa y tú les estás entregando tus credenciales de acceso.

Si recibes una notificación de este tipo, asegúrate de que realmente proviene de quien dicen. Puedes asegurarte revisando la dirección que envía el mail. También examinando si la URL de la página que contiene el formulario es realmente de PayPal o de tu broker.

En caso de duda, puedes acceder tú mismo a la página de login del servicio sin utilizar el enlace que te mandan en el email. Así te asegurarás de que estás accediendo por el formulario correcto.

¿Te Han Pedido que Hagas una Transferencia?

En esta estafa, también recibes un email que se hace pasar por tu broker. En él, te explican que necesitan verificar tu cuenta de PayPal y te piden que hagas una transferencia. Para algunos casos, el motivo por el que te piden que les envíes dinero es para aprovecharte de alguna promoción especial.

Tú terminas enviando dinero a otra persona que no tiene nada que ver con tu broker. Si recibes este tipo de comunicaciones, es recomendable que preguntes al servicio de atención al cliente del broker, para comprobar que han sido ellos quienes la han enviado.

Activa la Autenticación de Dos Factores en tu Cuenta de PayPal

Una forma efectiva de evitar que terceros accedan a tu cuenta de PayPal es activar la autenticación de dos factores. Cada vez que intentes acceder, tendrás que confirmar que eres tú con un código de uso único que te envían por teléfono.

Así, si das por accidente las credenciales de tu cuenta a alguien, o te las roban otra manera, no podrán utilizarla.