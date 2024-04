Muchas comunidades de Upata, llevan más de 40 años presentando problemas o ausencia en los servicios básicos que requieren para poder vivir dignamente.

A pesar que en este municipio han pasado gobernantes de la derecha e izquierda, ningunos han tomado la iniciativa de mejorar su situación, pues, sólo reciben “pañitos de agua tibia”, donde la poca ayuda que han recibido los habitantes, han sido innecesarias.

Sectores como; Villa Verde, Caramuca Agrícola, Sierra III, Los Chivos I-II, prolongación Nueva Imataca, Ezequiel Zamora I-II, Cristo La Roca, Cristo Negro, Libertador, Brisas del Paraíso, Las Auroras, Unión 2000, Laguna Larga, entre otros más, presentan fallas y ausencia en el suministro de agua potable, el cual es uno de los principales problemas en casi todo el municipio Piar.

Naomi Garván, usuaria comentó que las calles no cuentan con asfaltado y en las épocas de verano e invierno sufren las calamidades, “tanto asfaltado que han colocado en el municipio y nuestras comunidades no son tomadas en cuenta, también, el 60% de esos lugares no hay sistemas de red de cloacas, alumbrado, aceras, ni brocales”.

En una entrevista realizada a Roberto Marín, habitante en la localidad, resaltó que otros de los problemas que mayormente afecta a la población, es la suspensión no programada del servicio de energía eléctrica, lo cual, ha hecho estragos en los aparatos electrodomésticos, por otro lado, el sector salud cada día va desmejorando, puesto, que los módulos, CDI y Hospital Gervasio Vera Custodio, no cuenta con medicinas, para los enfermos que allí llegan.

Mientras que el aseo urbano, pasa por las comunidades, pero, sólo la calle principal y algunas transversales son atendidas, asimismo, el problema de aguas negras aún no es solucionado en muchos lugares como, Hipódromo Sur, Banco Obrero, Manuel Piar, Antonio José de Sucre, entre otras.