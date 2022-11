Ciudad Guayana. A los 91 años de edad, falleció a los 91 años, el periodista deportivo y narrador hípico venezolano, Virgilio Decán, mejor conocido como “Aly Khan”.

La noticia la dio a conocer, anoche, su hija Ivanova Decán Gambús a través de las redes sociales, en las que además recordó que su padre “deja este mundo con una vida íntegra detrás de sus ojos donde a menudo encontré un fulgor de piedras preciosas…”

El considero uno de los mejores narradores de hípica de Latinoamérica (me incluyo) marcó una especial referencia en lo que consideró “la actividad de las grandes mayorías”, alguna de sus frases que conocimos, además de una personalidad “fuera de lote”, como podríamos decir, parafraseando otras de sus metáforas que empleó a la hora de dar a conocer a los conocedores de la hípica nacional e internacional.

Nacido en Ciudad Bolívar el 13 de julio de 1931, marcó con su narrativa, un estilo que hoy en día se le reconoce y que hizo retumbar las redes sociales con el anuncio de su hija, de su partida “más allá de la raya de sentencia terrenal”.

Inagotables han sido los honores que se le ha brindado al “maestro” Aly Khan, partiendo desde el propio Instituto Nacional de Hipódromo que posteó un mensaje en el que “desde el INH nos unimos al duelo que embarga a todo el gremio hípico por el fallecimiento de Don Virgilio Decán «Aly Khan». Ícono de la narracion del #hipismo venezolano. Elevamos nuestras oraciones a Dios Padre Todopoderoso para su descanso eterno. ¡Honor y Gloria!.

Homenajes a pleno

Al producirse el anuncio de la partida física de quien se convirtió además en un ícono del estado Bolívar, una lluvia de mensajes acompañaron el deceso de Khan, como pro ejemplo el periodista Giner García, quien destacó “su admiración eterna para Virgilio Decán, Aly Khan, maestro de maestros, hombre que deja un legado enorme en el hipismo venezolano. Nunca olvidaremos aquellos momentos pegados a la radio y a la TV para disfrutar escuchando al Mejor de América en Monitor Hípico con su estilo único…”

El también colega Eduardo Rodríguez G. escribió que “Virgilio Decán, el gran narrador hípico Aly Khan, falleció este 15 de noviembre de 2022, según informa en Instagram su hija Ivanova Decán. Se despide una figura que trascendió generaciones como un grande de huellas doradas. Uno de mis maestros en la locución. Gracias Virgilio”.

Otros periodistas, aunque no tan vinculados a la materia hípica y que destacan en otras disciplinas como el béisbol, también dieron a conocer sus impresiones, tal es el caso de Ignacio Serrano: “No soy hípico. Y jamás he sellado un cuadrito. Pero siempre me dejé cautivar por la narración del gran Aly Khan. Perfecto en su relato, descripción y emoción… Se nos va un venezolano admirable e imprescindible. Descansa en paz inolvidable Aly, buen ejemplo de tanto, para bien.”

De la parcela del fútbol, también hizo sentir su mensaje por la partida de la gran voz de la narración hípica, en este caso Tomás Muñoz quien acuñó que “se ha marchado la voz del hipismo, referencia para todos aquellos que hacemos vida en los medios de comunicación. Un narrador integral, que respetaba y amaba la tarea de comunicar, cuidando cada pronunciación y cada detalle para darnos el mejor relato. Descanse en paz Aly Khan….”

Juan Andrés Daza Dávila, relator de gran impacto en el país, escribió que “ha fallecido la voz del Hipismo en Venezuela, Virgilio Decán, el Gran Aly Khan, escuela de todos los narradores. Mis palabras de condolencias para la familia Decán, para su hijo y buen amigo Vladimir Decán. Deja un gran legado QEPD…”

También del lado de la hípica no se hicieron esperar los mensajes tras esta partida, el caso de Oswaldo Antequera “hoy nos toca un trago muy amargo…Despedir al gran maestro, excelente amigo, compañero y consejero…Hay tanto que agradecerle a Aly Khan que uno termina enmudeciendo ante su grandeza y sólo nos queda decir: gracias, Doctor…me sentí como su hijo…y así lo recordaré eternamente!”.

Desde Ciudad Bolívar, cuna del nacimiento de Virgilio Decán, no podía quedarse por fuera la opinión de José Tomás Tollinchim, avezado en la materia, quien posteó que “partió hacia la eternidad el Príncipe de la Narración Hípica, Virgilio Cristian Decán, «Aly Khan». Toda Venezuela y el Caribe, en especial sus coterráneos de su muy amada Ciudad Bolívar, lamentamos profundamente su deceso…¡PAZ A SU ALMA!”

Recordó otras frases inmortales de Aly Khan, Miguel Angel Santos señalando que “la excelencia de Aly Khan en narración hípica trascendió las fronteras del deporte e impregnó nuestro lenguaje y recuerdos de la infancia. «La largada es mala», «allá rodó», «la milla en uno treinta», «en 23 quintos los primeros 400», «viene volando por fuera». Una vida para celebrar…”

La sobresaliente colega periodista Mari Montes, quien hacía poco le había escrito una especial semblanza a Khan, aunque su máximo fuerte es el béisbol, y de la que develó el contacto directo que tuvo.

“Hace un tiempo le escribí esta semblanza. Le gustó mucho, me llamó para darme las gracias y yo terminé llorando, conmovida por sus amables palabras. Él también era la amabilidad: “Aly Khan, príncipe y doctor”.”

Otras personalidades del fútbol, también aportaron sus palabras de elogio, como el narrador y comentarista Carlos Dominguez “quien afirmó que “se ha ido el mejor narrador deportivo del país. Y para mí, el mejor narrador hípico del mundo. Adiós, Aly Khan.”

Gustavo E. Ríos, otro de los grandes vinculados a la hípica, acuñó un recuerdo cuando hace poco estuvo en el Hipódromo de la Rinconada cuando fue parte del Clásico en honor al maestro de la narración en Venezuela.

“Se nos fue el más grande narrador hípico de todos los tiempos el incomparable Virgilio Decan, Aly Khan. Su despedida la anunció el pasado mes de octubre cuando visitó La Rinconada para estar presente en su Clásico, mi palabra de pesar para su esposa Ingrid e hijos.

Acto velatorio este jueves

De parte del Instituto Nacional de Hipódromos, se conoció que “el acto velatorio del Dr. Virgilio Cristian Decán✝️ (1931-2022) será en la Iglesia del Cementerio del Este, La Guairita, en Caracas, a partir de las 11:00 am. hasta las 02:00 pm, este día jueves 17 NOV. del 2022.

Cabe destacar que todas las palabras que fueron esbozadas por muchos de los colegas o amantes de la hípica en nuestro país, marcaron la trascendencia que tuvo Ali Khan, para quienes lo conocimos e incluso pudimos compartir en los años de las revistas hípicas avaladas por el Bloque de Armas, y de quien podemos señalar que se trató de un “gran caballero de la hípica” no sólo como narrador o amante de esta actividad que mueve masas en nuestro país, sino como persona en su trato para todos.

Realmente “un caballero” en el más amplio sentido de la palabra.

Y lógicamente, no podemos dejar pasar esta crónica en homenaje, sin recordar la emoción y calidad de su narración, y hemos escogido el famoso triunfo de “Huracán Sí” en el Hipódromo El Comandante de Puerto Rico, cuando el representante venezolano, con la monta del “Zancudo” Argenis Rosillo, pasando por fuera, logra un memorable triunfo para le hípica nacional, que quedó en el recuerdo, precisamente con la extraordinaria narración de Aly Khan, que vale la pena recordar, lo nombró una vez antes de su célebre “Huracán Si” por fuera.

Dios ha sumado a su staff, un gran narrador hípico, sin lugar a dudas…

Rodrigo Malagón Forero

Foto: archivo