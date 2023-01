Desde hace meses comenzó a ceder el suelo donde se encuentra la habitación de Pablo Belén Quintero un adulto mayor de 85 años de edad, cuya casa se encuentra en el barrio Buen Retiro, ubicado en San Félix, en la calle Marcel España, aledaña a la Unidad Educativa Teresa de La Parra.

Quintero quien es originario de Barinas, se encuentra casado con Alicia Velázquez de Quintero, de 75 años de edad y quien debido a un Accidente Cerebro Vascular (ACV), se encuentra postrada en una silla de ruedas.

El equipo de Nueva Prensa Digital se acercó a este hogar, para tomar las declaraciones y observar qué tan grave era la situación en la que Quintero se encontraba. Afortunadamente cuenta con los servicios de electricidad y agua potable.

«Yo trabajaba como chófer para la CVG y el único beneficio que tengo, es la pensión, pero en los momentos que yo estaba trabajando, no existía nada de esas misiones », declaró Quintero sobre cómo lograba mantenerse económicamente.

Agrega que su residencia actual no es de su propiedad, sino una ayuda que le fue prestada por la hermana de una vecina, quien también lo apoya para llevar a su esposa (Sra. Alicia) para sus consultas médicas.

Quintero expresa que lamentablemente sus dos hijos quienes se encuentran residenciados en Puerto La Cruz, no se molestan en estar pendiente de ellos.

Solicitud de ayuda

Quintero afirma que se ha puesto en contacto con el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano y el alcalde del municipio Caroní, Tito Oviedo, para exponer su caso, pero describe que solo han sido «promesas vacías» lo que le han ofrecido.

«Con quien más he tenido contacto es con el gobernador y le lleve las pruebas de cómo se encontraba el problema de mi casa, para que me pudiera ayudar, pero llamó a su asistente quien me dio un número para que lo contactara, pero resultó ser un número de teléfono falso», expresó con respecto a sus intentos de contacto para solicitar ayuda gubernamental.

Asimismo, también contactó con el alcalde, Tito Oviedo, pero los tratos resultaron ser los mismos.

Angustia interminable

«Todas las noches las paso en vela, para estar pendiente de que no se me venga una pared encima mientras duermo», fue la explicación sobre la ansiedad que desarrolló Quintero a raíz de toda la problemática.

Además debe estar pendiente cuando ocurren las fuertes lluvias, para poder desahogar el agua que entra a la vivienda para que los daños sean menores.

La única solicitud de Quintero, es que se le otorgue una vivienda en óptimas condiciones, para poder vivir sus últimos días en tranquilidad junto a su señora esposa.