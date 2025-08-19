En un operativo policial que se desplegó en la zona boscosa del sector Múcura, localizado en Bella Vista del municipio Sucre, estado Aragua, culminó con la muerte de un presunto miembro de la banda criminal denominada “Los Chevrolet”.

Trascendió que este grupo, sometido desde hace semanas a intensas acciones policiales, sufrió un golpe en sus filas al abatirse a un sujeto conocido como “Bigote”, señalado como lugarteniente del líder apodado “Mamá Osa”.

Funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), acudieron a este sitio luego que se confirmara la presencia de varios integrantes del grupo en la zona.

El enfrentamiento, según fuentes oficiales, fue intenso y permitió también la incautación de un fusil tipo AR-15, que estaba en poder de los delincuentes.

A pesar del fuerte despliegue policial, algunos miembros de la banda lograron escapar, por lo que las autoridades mantienen activo un operativo de búsqueda para capturar a los fugitivos y desarticular totalmente a la organización.

Esta acción se enmarca dentro del plan denominado Operación Cacique Maracay, cuyo propósito principal es erradicar el accionar de grupos delictivos en la región aragüeña.

El abatimiento de “Bigote” representa un avance significativo para los cuerpos de seguridad, que reiteran su compromiso de combate frontal a la criminalidad organizada, garantizando la paz y la seguridad para los habitantes de la zona.