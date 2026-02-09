El Museo de Arte Moderno Jesús Soto, donde la cultura y la creatividad se entrelazan en el estado Bolívar, anuncia con orgullo la apertura del proceso de inscripciones para sus Talleres Fijos de Arte, reafirmando su compromiso con la educación artística de la comunidad bolivarense.

Siguiendo el sueño del maestro Jesús Soto de convertir a su ciudad natal en un epicentro para el estudio y la apreciación del arte, el museo abre sus puertas a niños, jóvenes y adultos que deseen explorar sus capacidades creativas en un entorno profesional y de vanguardia.

La programación académica para este periodo incluye el taller de Iniciación al Dibujo, bajo la guía del profesor Hernando Estrada, el cual se llevará a cabo los días martes y jueves a las 2:00 p.m. Asimismo, los interesados en profundizar en las artes plásticas podrán asistir los sábados a las 9:00 a.m. al taller de Dibujo y Pintura, dictado por el profesor Luis Vásquez.

Ambas formaciones están diseñadas para recibir a alumnos a partir de los 7 años de edad, sin límite máximo, y están abiertas tanto para personas con experiencia previa, como para quienes deseen dar sus primeros pasos en el mundo del arte.