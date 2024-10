Un programa de dos encuentros se llevarán a cabo las acciones de la Liga de softbol Clase B, en las instalaciones del estadio Incret, antiguo Club Fesilven, que organiza la Liga Deportiva Incret.

Con los resultados que se produzcan, se definirán las posiciones para dar inicio al octagonal que determinarán quienes serán los equipos semifinalistas en una serie de tres juegos para ganar dos.

Programa Domingo 20 de octubre

10:00 am Abogados vs Escuadrón Gran Sabana

12:00 pm 1 de Mayo vs Lobos

Últimos resultados

En la fecha del pasado domingo en las instalaciones del estadio Incret, continuaron las jornadas del Torneo de Softbol Clase B, con tres encuentros cumplidos.

El primer juego de la Jornada, The Rebellion derrotó por 8×1 a Fénix, dónde se llevó el triunfo José Delgado, siendo los mejores al bate por los ganadores, Jorge Acero de 2-2, Eduardo Magallanes de 3-2 y Dámaso Benítez de 2-2.

A segunda hora Abogados derrotó por paliza 14 a 5 a Lobos con triunfo para el lanzador Gabriel Hernández, destacando como los mejores al bate por los ganadores, Nelson Ordoguiote de 3-2, Alexis Rivas de 3-2 y Simón Pérez de 2-1.

A tercera hora Comando Borracho derrotó 9×6 a Hombres de Fe, con triunfo para el lanzador Juan García, sobresaliendo como los mejores al bate por los ganadores, Willian García de 4-4, Edir Serrada de 4-2 y Fredi Galindo de 4-2.