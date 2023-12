Se realizó este martes 19 de diciembre el sorteo de la CONMEBOL Libertadores 2024, donde ya están definidos los partidos para la Fase 1, 2 y 3, camino a la Fase de Grupos.

FASE 1

Academia Puerto Cabello (VEN) vs. Defensor Sporting (URU) E1

Aurora (BOL) vs. Melgar (PER) E2

Aucas (ECU) vs. Nacional (PAR) E3

FASE 2

Águilas Doradas (COL) vs. Red Bull Bragantino (BRA) C1

E3 vs. Atlético Nacional (COL) C2

Always Ready (BOL) vs. Sporting Cristal (PER) C3

Godoy Cruz (ARG) vs. Colo-Colo (CHI) C4

Sportivo Trinidense (PAR) vs. El Nacional (ECU) C5

E1 vs. Nacional (URU) C6

Portuguesa (VEN) vs. Palestino (CHI) C7

E2 vs. Botafogo (BRA) C8

FASE 3

C1 vs. C8 G1

C2 vs. C7 G2

C3 vs. C6 G3

C4 vs. C5 G4