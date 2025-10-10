Un ciudadano identificado como Alexis Centeno, de 32 años, resultó gravemente herido tras derrapar su motocicleta en la calle 3 de Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco, específicamente cerca del puente La Flores, en dirección a auto repuestos El Conector. El accidente ocurrió pasadas las dos de la tarde de este jueves 9.

Según reportes oficiales, Centeno perdió el control de su moto debido a la velocidad a la que se desplazaba, lo que provocó una caída aparatosa sobre el pavimento, causándole politraumatismos en distintas partes del cuerpo.

Equipos de Protección Civil Municipal y Bomberos aéreo náuticos acudieron rápidamente al lugar para brindar primeros auxilios y coordinaron el traslado de Alexis a un centro hospitalario, siendo llevado de urgencia al Hospital Ruiz y Páez para recibir atención médica especializada.

Las autoridades investigan las circunstancias del accidente, haciendo énfasis en la necesidad de respetar las normas de tránsito y la velocidad máxima permitida, especialmente en zonas urbanas y cercanas a áreas comerciales como auto repuestos.

Siguen aumento los accidentes de tránsito en motos en diferentes sitios del municipio Angostura del Orinoco, a pesar de algunas medidas implementadas por la alcaldía de esta localidad y cuerpos de seguridad.