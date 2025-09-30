La noche del domingo 28 de septiembre se registró un grave accidente en El Callao, ubicado al sur del estado Bolívar, que terminó con la vida de una persona. El siniestro involucró dos vehículos y una motocicleta, que colisionaron en circunstancias que aún son investigadas.

Una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se desplazó rápidamente al lugar para controlar la situación, brindar atención y asegurar el área mientras se realizaban las primeras averiguaciones.

Las causas exactas del choque y la identidad del fallecido no han sido confirmadas oficialmente, pero las autoridades mantienen un operativo para esclarecer lo sucedido.

El hecho entristece a la comunidad local, que demanda mayor vigilancia y prevención para evitar accidentes viales en esta zona vulnerable.

Las investigaciones continúan abiertas para determinar responsabilidades y evitar futuros incidentes similares.

Uno de los involucrados en el accidente tránsito, tuvo que ser protegido por funcionarios de los cuerpos policiales, luego que la gente intentaba lincharlo, supuestamente por ser uno de los causantes del accidente vial, conducía un Toyota chasis largo de color blanco y el segundo auto era un Hyundai Getz de color azul.