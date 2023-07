En el mercado Periférico, consumidores, transeúntes, conductores se quejan que no hay por dónde transitar, porque la calle San Félix, la avenida Guayana y la avenida Moreno de Mendoza están cerradas.

La corresponsalía de Nueva Prensa Digital, recorrió los espacios del mercado municipal Periférico, el cual está ubicado en el paseo Meneses de la parroquia Catedral, la cual tiene varias de las vías cerradas, acordonadas con mecates, razón por la que se abordó a un par de jóvenes que estaban identificados como trabajadores de la Alcaldía Angostura del Orinoco, quienes aseguraron no tener conocimiento del tema.

En este sentido a transeúntes y vendedores ambulantes se les preguntó qué sabían de esos cierres de la calle San Félix, la avenida Guayana y la avenida Moreno de Mendoza, “eso lo cerraron desde la pandemia, y así se quedó, para nosotros es mejor, porque no tenemos temor de los vehículos, estamos relajados”, aseguró una jovencita vendedora de agua, quine no se quiso identificar.

Por su parte la señora Vicenta Gómez, habitante del sector expresó: “esto es la anarquía que reina, no tenemos por donde transitar, la calles con vendedores y gente y las aceras también, es imposible el tránsito vehicular y el paso peatonal, esto no es posible, la ciudad en la anarquía”.

Asimismo Goméz destacó “todos pagan, los que venden caramelos, agua, todos los que caminan, y los que tienen sus puestos fijos, que tienen sus mesas, toldos y así, no sé qué pasa que no los organizan, de verdad que no es aceptable que el mercado esté así de desordenado”, dijo.

De igual manera quienes compran a los vendedores ambulantes aseguran que algunas cosas son más económicas, y recordaron que estás vías fueron cerradas durante la pandemia, y un año después del cese de la pandemia continúan cerradas.

Comerciantes formales

El comercio formal con sus locales, también se ven afectados por el cierre de las vías, “sin embargo para la carga y descarga de mercancía esperamos pasadas las 2:00 o 3:00 de la tarde, para que los camiones descarguen mercancía en la zona, porque ya han quitado el cierre y hay menos comerciantes informales, quienes ya han recogido sus mesas y además se han retirado la mayoría de los clientes”, comentó Zuan Ling, comerciante asiático.

Algunos comerciantes alegan que pagan sus impuestos y declararon que si amerita mayor organización el mercado, pero que trabajan a diario para mantener buenos precios y más alternativas que el comercio informal “es necesario la organización, por el bien de todos”, declaró Sugei Paiva, dueña de un negocio.

El equipo hizo contacto con algunas de las autoridades competentes para conocer de manera oficial la razón del acordonamiento, sin respuesta hasta ahora.