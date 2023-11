La militancia de Acción Democrática en el estado Bolívar (AD Bolívar), atendieron el llamado nacional, sumándose a la campaña del referendo sobre el territorio Esequibo, para el próximo 3 de octubre.

La secretaria regional de AD Bolívar, Lyl María Lee, informó que consignaron ante la sede regional del Consejo Nacional Electoral (CNE), documentos con firmas de apoyo a la convocatoria para participar en el referéndum consultivo sobre la reclamación del territorio Esequibo.

«Hay un grupo de adecos que se hacen llamar AD en resistencia y forman parte del G4 que, por línea de sus jefes están descalificando sin argumentos este proceso», mencionó.

Lee explicó que el partido Acción Democrática «es uno solo y ella los representa».

Por esto, apuntó que los «adecos reales» y con autoridad asumen la responsabilidad que poseen como ciudadanos, que implica defender el derecho que poseen todos los venezolanos.

Y preservar un asunto de Estado, como lo es defender o apoyar los reclamos justos de Venezuela sobre un territorio, que está en reclamo desde el año 1899.

Así mismo, advirtió que desde esa fecha se reclama un territorio que por derecho nos pertenece y sobre todo los guayaneses quienes son los más afectados, porque la frontera con Guyana se encuentra en el municipio Sifontes.

«Nosotros no podemos por diferencias o coincidencias políticas no podemos oponernos a un justo reclamo que es de todo el país y estamos aquí porque creemos que todos los venezolanos debemos apoyar una sola voz y hacer un reclamo ante lo que hace el gobierno de Guyana», expresó.

AD Bolívar reafirma su apoyo

Lyl María Lee, reiteró que el «pueblo adeco» apoya el referéndum porque es necesario hacerlo.

«Que tengamos diferencias políticas con quien propicie el referéndum no quiere decir que no puede decirse es válido, ya que es una situación que compete al país y por diferencias políticas simplemente dejar de ser y de hacer, el Esequibo es nuestro y no tiene discusión», culminó.