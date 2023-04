Los vecinos del sector Alaska, en el municipio Piar, denunciaron que sólo reciben agua dos veces al mes, motivado a ese problema son afectadas más 100 familias, las cuales deben trasladarse hacia otra calle para buscar el líquido en un aljibe, propiedad de una familia, situación que incomoda a muchas personas de esa barriada, pues, en ocasiones no pueden buscar el beneficio.

Roberto Monagas, manifestó que diariamente agarra su carretilla y se traslada a una casa cercana para que les presten el apoyo con un poco de agua, “a veces me siento cansado de ir y venir varias veces con tobos de aguas, pero, la necesidad hace que deba hacerlo, queremos contar con el líquido por tuberías como en años anteriores, se ha pasado cartas ante la municipalidad para hacer el enlace y que llegue al presidente de Hidrobolívar, pero todo ha sido inútil”.

Asimismo, Monagas dijo que cumplir con el mantenimiento y aseo del hogar, resulta una tarea difícil por la falta del servicio, agregó que el líquido sólo llega dos o tres veces al mes de forma deficiente, ante esto solicitó una vez más a los trabajadores de la hidrológica, activar un plan de emergencia para el suministro del agua en esa comunidad, “aquí llega en ocasiones camiones cisternas, pero, sólo son beneficiados algunas familias, el resto queda por fuera”.

Calles deplorables

Anairus Gutiérrez, vecina comentó que también es afectada con el agua potable, además, ha hecho muchos llamados para que los trabajadores de la empresa se trasladen y observen donde está el problema, pero no son tomados en cuenta. Otra de las dificultades es el mal estado en que se encuentra la vialidad, huecos y deterioro, “desde el primer gobierno del ex alcalde Américo De Grazzia, hace más de 10 años, no se toma en cuenta esta comunidad”.