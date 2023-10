Lo que a finales de los 60 comenzó con la reunión de un grupo de amigos de San José de Los Altos, hoy celebra el camino que ha recorrido artísticamente y la consolidación de una de las agrupaciones musicales más respetadas de la escena venezolana: Aditus.

Conformada por George Henríquez, Valerio González, Carlos Cabrices, Manuel Muñoz y Manuel Mirabal, la banda suma 15 discos y se mantiene subiendo a los escenarios, interpretando sus éxitos y defendiendo con pasión letras y sonido.

Henríquez y González, los integrantes con más kilometraje en Aditus, hablaron con El Universal de cómo ha sido su experiencia en el conjunto.

-¿Cómo definen este viaje?

George Henríquez: -Han sido 50 años de gozo, de disfrute, de aprendizaje porque aprendemos de los errores, no de los aciertos.

Valerio González: -Como un proyecto de vida que surgió a medida que fueron pasando los años, nos reuníamos con amigos y empezamos a tocar y todo fluyó de buena manera. La clave de Aditus ha sido el ensayo, tengamos o no conciertos.

-¿Cuáles han sido los mayores cambios musicales que ha sufrido Aditus?

George Henríquez: -El sonido de hoy es más orgánico. En los 80 se usaban baterías electrónicas, hoy se usan ampliadas, pero el sonido es natural. En los teclados había muchos sonidos digitales. En los 70, escuchaba rock progresivo o sinfónico tipo Yes o Génesis. Con el tiempo hemos ido hacia un sonido más natural, con un piano acústico, eléctrico, órgano y menos sonidos sintéticos. Más hacia guitarra que al teclado.

: -Aditus ha sido sincero en reflejar en vivo lo que grabamos en estudio. Somos los mismos instrumentistas. Lo que la gente oye en los discos es lo que oye en los conciertos. Siempre hemos querido tener canciones pegajosas, con coros melódicos. La mayoría de las canciones las tocamos en vivo antes de ser grabadas y vemos la reacción de la gente y decidimos “esta va o esta no”.

George Henríquez: -Es difícil. Te pudiera dar ciertas características. La fórmula da a entender que si la sigues está garantizado el éxito. Y en el arte no está garantizado nada. El primer filtro que tienen que tener nuestros temas es un gancho melódico, un elemento que hemos cuidado desde los 80. Lo otro es la parte rítmica. El otro aspecto ha sido ser auténticos, no proyectar lo que no somos. En Sonográfica aprendimos a romper esquemas. Cuando salimos en televisión doblando, dijimos que en lugar de pretender que estábamos tocando, quisimos que nuestro público entendiera que estábamos vacilando. Salíamos con lentes y trajes oscuros y zapatos de goma. Y eso nos ayudó a diferenciarnos de otras agrupaciones.