La Asociación de Fútbol del Estado Bolívar (AFEB) llevó a cabo la presentación del Plan de Operaciones 2024. La misma la realizó su presidente, el licenciado Pedro Barros, acompañado por los demás miembros de su equipo de trabajo, junto a los clubes y academias de fútbol.

«Esta primera parada nos permite mostrarles una ruta de todo los torneos que organizaremos en los distintos municipios del estado. Hemos podido tomar nota y las correcciones pertinentes para encaminar al estado en un fútbol más organizado», expresó Barros.

AFEB: fútbol para todos

El presidente señaló que desde la Asociación de Fútbol del Estado Bolívar contaron con más de 5 mil juegos durante el 2023 en las modalidades de fútbol campo y fútbol sala para niños, niñas y adultos, y en esta nueva temporada esperan seguir masificando la práctica del deporte en colegios y los distintos gremios del estado.

«Continuamos brindando oportunidades para todos, con una Liga Aspirante para nuevos clubes que apenas dan sus primeros pasos como organización; la Liga de Promesas para aquellos clubes con un nivel competitivo en crecimiento y la Liga de Desarrollo para los clubes y academias con aspiraciones de alcanzar las competencias nacionales», recalcó.

«Además, entra al plan operativo el fútbol sala en los colegios y escuelas, así como la masificación del fútbol sala y campo en edades adultas», agregó.

De igual manera, respaldó el programa de ‘Corazón Vinotinto’, que arrojó resultados positivos en su prueba piloto en el último trimestre del año 2023.

«Sentimos satisfacción cuando, en el cierre de las actividades, vimos a todos esos niñas y niños contentos de recibir su medalla al finalizar su torneo, porque todos fueron campeones. Logramos disminuir considerablemente la presión hacia ellos, hacia los entrenadores, y hubo más alegría de parte de los padres y representantes al ver la sonrisa de sus hijos al mostrar con orgullo sus medallas», añadió.

Sin embargo, resaltó con suma importancia el acompañamiento de los mismos padres y representantes para disminuir la violencia en los escenarios, impartiendo ejemplos de comportamientos en los estadios, y los distintos programas que activará la Asociación a través de su División de Desarrollo, liderado por el licenciado Abraham Pomonti.

«Haremos clínicas y charlas, visitaremos varias academias, y vamos a todos al buen ejemplo», agregó.

Nuevo formato de competencia

Bajo el nuevo formato, la Dirección de Competiciones de la AFEB presentó su Plan de Operaciones 2024 garantiza más juegos durante toda la temporada, con más partidos entre todos los clubes involucrados en las categorías festivales (Sub 5 a Sub 11) y se retoma el roce competitivo entre municipios en las categorías Sub 12 a Sub 20 para conocer al campeón del Estado Bolívar al cierre de cada temporada.

«Es un formato que no se juega desde hace más de 20 años, cuando veíamos a los distintos municipios enfrentarse por un título estadal. Hemos podido retomar el fútbol organizado en varios municipios, con torneos que no quedan varados a mitad de camino, garantizando incluso ser el representante del estado Bolívar en juegos de fase nacional», aseguró.

El proceso de postulaciones de participación inició este lunes 15 de enero en el municipio Caroní, y progresivamente en el resto de los municipios para conocer la metodología de competencia y comienzan todos los torneos a mediados de febrero.