Con más de 40 horas de capacitación teórica y práctica, la Asociación de Fútbol del Edo. Bolívar cierra una semana exitosa de crecimiento e innovación para los encargados de impartir justicia en el balompié regional.

Este evento contó con la presencia de destacados instructores de la Comisión Nacional de Arbitraje (CNA), liderada por el Sr. Emerson de Carvalho, y el firme respaldo de Pedro Barros, presidente de AFEBOLIVAR, así como el apoyo incondicional de la FVF, encabezada por el presidente Jorge Giménez.

La capacitación estuvo encabezada por Jonathan Jiménez, presidente de la Comisión de Árbitros del estado (CAFEB) e impartida por los instructores Alexis Rendón y Jairo Romero, ante más de 45 árbitros presentes en las sesiones de trabajo en el salón de usos múltiples de la asociación y en los distintos escenarios deportivos de Ciudad Guayana.

Durante esta jornada de actualización arbitral, se llevaron a cabo sesiones de videotape donde se analizaron faltas tácticas, disputas del balón y devoluciones. Además, se profundizó en el criterio técnico, la postura, el diálogo y la actitud que todo árbitro debe dominar. Esta formación teórica y audiovisual fue complementada con días con trabajo de campo, donde los árbitros demostraron su desenvolvimiento en acción real con actividades dentro del rectángulo de juego.

Desde la FVF y la AFEB, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la transformación del fútbol en nuestro país. No solo trabajamos en la formación y desarrollo de futbolistas, sino que también nos dedicamos a la capacitación de quienes imparten justicia en el terreno de juego.

Creemos firmemente que un fútbol de calidad se construye desde todos los ángulos, y estamos determinados a elevar los estándares de nuestra comunidad arbitral para garantizar el buen desarrollo de cada partido.