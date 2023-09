La falta de agua por tubería en algunas comunidades de Upata, se convirtió en un problema sin solución, pues, según los afectados han solicitado a la gerente de Hidrobolívar que resuelva la situación de ausencia de agua en varios sectores, además, el llamado lo extendieron a la alcaldesa del municipio Piar, para que los ayude a solucionar esta grave problemática .

Fredy Zurita, residente del sector El Guamito expresó, que no entiende porque los habitantes de esa comunidad no se manifiestan y hacen llamados a los entes a quien le corresponde esta dificultad, “yo soy el único vecino que me atrevo a denunciar esta falla en todos los medios de comunicación, seguiré haciéndolo hasta que sea escuchado, ya estoy cansado de almacenar agua en tobos y cualquier envase dentro de la casa”.

Dijo el vecino que lleva varios meses que el vital líquido no llega en el sector, existe un pozo profundo y tampoco está manando. Se pudo conocer que el servicio de agua solía desaparecer de dos a tres semanas, pero, actualmente lleva más de tres meses que no llega por las tuberías de los hogares, generando de esta forma, molestias, frustración y desesperación entre los habitantes.

Mas comunidades afectadas

Marina Gámez, residente de la urbanización Manuel Carlos Piar, también resaltó que familias de las veredas tienen más de seis meses sin recibir el vital líquido, quienes deben comprarlo a los camiones cisternas y en algunos casos, buscarlo en un sitio cercano a la comunidad.

Otros sectores como La Floresta, 3 de mayo, Bogarin, Valle Alto, Brisas del Paraíso, Coviaguard, Ezequiel Zamora, entre otros, llevan varios años sin contar con el servicio.

Para varios habitantes de la localidad, el problema de agua sigue ganando terreno en la ciudad, y se agudiza cada día más, pues, a pesar de todos los trabajos que viene realizando la hidrológica, conjuntamente con la Alcaldía de Piar, la dificultad continúa.