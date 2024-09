El sector Río Aro, en Puerto Ordaz, enfrenta una grave crisis sanitaria. Los habitantes del Conjunto Residencial Caroní Plaza, específicamente en los lotes C y D, llevan meses denunciando el desborde de aguas residuales, sin encontrar una solución definitiva.

Este problema, generado por el colapso de dos alcantarillas ubicadas entre el Centro Comercial Las Cúpulas y las residencias, ha empeorado con el paso del tiempo, obligando a los residentes a convivir con el hedor y los riesgos sanitarios de las aguas putrefactas que inundan la zona.

¿Un problema sin solución?

Vecinos del conjunto afirman que el colapso se debe a un drenaje obstruido por la maleza que crece alrededor de la zona afectada. A pesar de los constantes llamados a Hidrobolívar, la empresa estatal encargada del suministro y saneamiento de agua en la región, los residentes aseguran que las reparaciones llevadas a cabo han sido insuficientes.

«En una oportunidad vino una cuadrilla de Sidor, ellos sí hicieron un buen trabajo, le pusieron empeño, pero llegaron hasta donde podían. Con el paso del tiempo, se volvió a tapar y ahora estamos así, conviviendo entre aguas verdes», relata una vecina del lote D.

Las quejas no son nuevas. Los vecinos han denunciado la situación en repetidas ocasiones, tanto a las autoridades locales como a través de plataformas tecnológicas, como VenApp, una aplicación que forma parte del programa «1 X10 del Buen Gobierno» del presidente Nicolás Maduro.

Este sistema, diseñado para crear un vínculo directo entre las comunidades y el gobierno, ha demostrado ser ineficaz en este caso. «He intentado poner el reclamo en VenApp, pero no me deja adjuntar las imágenes», comentó otra vecina afectada. Y aunque en una ocasión lograron adjuntar las fotos del problema, la aplicación no permitió que el reclamo avanzara.

Salud y seguridad en peligro

Las aguas residuales no solo representan un foco de contaminación para los residentes, sino también un grave riesgo para la salud pública. El estancamiento de aguas fétidas genera malos olores y favorece la proliferación de insectos y roedores, lo que podría desatar enfermedades respiratorias, infecciones cutáneas y otros problemas de salud entre los vecinos.

Además, el estado de la vía en la zona ha empeorado notablemente. El agua estancada ha comenzado a deteriorar el asfalto, haciendo casi imposible el tránsito vehicular sin riesgo de dañar los autos. «Ya no se trata solo del mal olor o las enfermedades, sino que ni siquiera podemos transitar por la vía sin que se nos dañe el carro», comentó un residente visiblemente afectado.

Una comunidad olvidada

La situación del Conjunto Residencial Caroní Plaza es un claro ejemplo del abandono que sufren muchas comunidades en Ciudad Guayana. Aunque el gobierno promueve plataformas tecnológicas como VenApp y se ha comprometido a atender los reclamos del «poder popular», los hechos demuestran una desconexión entre las promesas y la realidad que enfrentan los ciudadanos.

Los vecinos del sector Río Aro claman por una solución definitiva y duradera que no solo limpie las alcantarillas, sino que garantice el mantenimiento continuo de la infraestructura, pues no pueden continuar viviendo en un ambiente que compromete tanto su bienestar como su integridad física.