AIFI cayó 0-2 ante Marítimo La Guaira en el CTE Cachamay, por la tercera fecha de la Segunda Etapa de la Liga FUTVE 2 2023.

Primera parte pasada por agua

El partido comenzó con mucha velocidad y ocasiones desde el primer minuto para los de casa. La primera la tuvo José Rondón desde el un tiro libre en el borde del área al 2’, que pegó en la barrera y casi entra en el segundo palo del portero rival. Después, en el 3’, Mancha Acosta intentó sorprender con un remate lejano, pero se fue lejos.

Al rato llegó la lluvia y puso rápida la cancha del Coso de Castillito. Esto hizo que AIFI se asentara en su campo, para contragolpear con la velocidad de ‘Nino’ Silva y Juan Issa por las bandas, apoyados en Gorrochotegui y José Rondón en el ataque.

El fuerte aguacero hizo que el partido fuese bastante friccionado con respecto a los primeros minutos. Poco fue lo que se jugó en la mitad de la cancha con tantas piernas en el medio.

La más clara fue de la visita, que con un remate de César González quiso abrir el marcador, pero Ronniel Espinoza detuvo el balón mojado para evitar el 0x1. Luego de esa jugada, la principal del compromiso indicó el final del primer tiempo.

Segundo tiempo sin ideas

La segunda parte fue un espejo de la primera. AIFI estaba esperando atrás para salir de contragolpe, mientras que Marítimo tenía el balón pero sin hacer daño alguno a la defensa local.

En el 62’, hubo una falta en el área que provocó el penal para Marítimo. El ejecutor fue Enmanuel Moreno y convirtió la pena máxima en gol al 65’. Luego, minutos después, en una jugada de izquierda a derecha, el mismo Moreno puso el 0x2 en el marcador.

Los rojinegros salieron con todo a buscar el descuento, pero no tuvieron suerte con los disparos efectuados al arco rival. Los cambios de Pomonti no fueron efectivos para buscar el partido. Marítimo entregó el balón y se encerró, pero los guayaneses no encontraron otro pórtico.

En el 90+6’ la principal Ana Méndez del estado Lara indicó el final del encuentro en Cachamay. Primera derrota de AIFI en la segunda vuelta del torneo de plata.

El próximo encuentro de los ferreteros será el sábado 5 de agosto contra Deportivo Miranda en el Brígido Iriarte de Caracas, por la jornada 4 en el grupo Centro-Oriental de la Liga FUTVE 2.