AIFI de Guayana perdió 4-0 en su encuentro ante SC Marítimo La Guaira correspondiente por la jornada 10 de la liga FUTVE 2. Los rojinegros encadenaron su segunda derrota consecutiva después de la sufrida contra Deportivo Miranda la fecha pasada.

Con esta derrota se mantienen penúltimos de la tabla y los del litoral central siguen como líderes del grupo Centro-Oriental. La siguiente semana les tocará medirse frente a Atlético La Cruz.

Primer tiempo de errores

Marítimo La Guaira dominó los primeros compases del primer tiempo mediante la posesión. La escuadra dirigida por Edson Tortolero buscó aprovechar la velocidad de sus atacantes para hacer daño al contraataque.

La primera ocasión la tuvo el ariete del cuadro litoral, Jhon Cordova con un remate que se marchó por encima del arco ferretero. Al minuto siete cayó el primer tanto del encuentro con debido a un error en salida de Carrillo.

El central y capitán guayanés despejó mal y la pelota terminó impactando en Raynniel La Porta, quien se interpuso en la trayectoria del balón y que acabó en un rebote con destino al arco.

Espinoza estaba fuera de posición y no pudo evitar que el esférico no traspasara la línea. De esa forma el 1-0 lo puso La Porta con la ley del ex.

El portero rojinegro se lució dos minutos después con una atajada a un tiro rasante de Bryant Albizo. La primera ocasión de peligro del cuadro oriental llegó al minuto 14 con un cabezazo del ‘Morocho’ Pacheco tras una buena jugada individual y centro de Dennys Romero en la banda derecha.

Diosmer volvió a tener su revancha al minuto 22 cuando mandó un disparo por encima del arco tras un rebote en el área. Zamora obligó al arquero rival a estirarse con un tiro libre al minuto 30 que pico y complicó al guardameta.

Tras eso, el encuentro entró en un punto muerto en el que los locales jugaban con el reloj y la pelota, mientras que los visitantes no encontraban los caminos al gol.

Accidentado segundo tiempo de AIFI

El complemento del encuentro comenzó con cambios en ambos lados. Diosner Pacheco entró en el cuadro de Ciudad Guayana por Dennys Romero al minuto 48. Unos minutos después, Moisés Annicchiarico hizo su debut en Segunda División al sustituir a Alonso Díaz.

Al minuto 55 Jhon Escobar se escapó por la derecha y definió en el área chica al primer palo de Espinoza, poniendo el 2×0 en el marcador. Con el segundo tanto la dinámica del compromiso se volcó para los de casa.

Tortolero movió el banquillo con otros tres cambios: Luiedson Tortolero, Ronald Medina y Ramón Herrera por Luis Carrillo, Tomás Zamora y Rambel Silva. Pero todo cambió al minuto 73, cuando Diosner resultó expulsado por un codazo sobre un jugador de Marítimo.

Con uno menos, AIFI no tuvo más que esperar sus oportunidades a la contra. La diferencia se incrementó a tres goles al minuto 77 con una volea de Daniel Rangel, quien entró de cambio. El mismo Rangel sentenció el electrónico con un doblete y el 4×0 definitivo al minuto 92′.

Con este resultado, AIFI de Guayana sigue en la séptima posición y Sporting Club Marítimo se mantiene como líder del grupo.