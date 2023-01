Alexis “Ramichan” Ramírez podría convertirse en el primer latinoamericano, y apenas el tercer extranjero, en ser exaltado al templo de la pelota niponapor su actuación en ese circuito.

En caso de alcanzar el 75% necesario en la votación uniría su nombre al ruso Victor

Starffin y el hawaiano Wally Kaname Yomamine, ambos naturalizados japoneses.

El exgrandeliga norteamericano Lefty O’Doul, miembro del Salón de la Fama de

Cooperstown, también es inmortal en el béisbol japonés, pero por su trabajo como

embajador en la pelota de ese país.

Ramírez, de 48 años, ingresó a las papeletas del Salón de la Fama del béisbol japonés en

2020, cuando recibió un 40,4% de los votos. En 2021 recibió su mayor apoyo al sacar un

65,1%, mientras que en 2022 descendió a un 57,9%, quedando tercero entre los elegibles, detrás de Shingo Takatsu y Masahiro Yamamoto, quienes fueron inmortalizados el año pasado.

La exaltación de Takatsu y Yamamoto podría favorecer al venezolano en esta elección, quien debe escalar un 17,1% con respecto a la votación del año pasado para volver a hacer historia en una pelota en la que impuso varios récords en sus 13 años como pelotero activo, vistiendo los uniformes de Yakult Swallows, Yomiuri Giants y Yokohama DeNA BayStars, y en la que también se convirtió en 2016, y por espacio de cinco temporadas, en el único mánager latino en la Nippon Professional Baseball.

Como pelotero el caraqueño conquistó dos premios al Jugador Más Valioso de la Liga Central (2008 y 2009), un título de bateo (2009), dos de cuadrangulares (2003 y 2010) y cuatro de remolcadas (2003, 2007, 2008, 2010). Además participó en ocho Juegos de Estrellas (2002, 2003, 2007, 2008. 2009, 2010, 2011 y 2012) y ganó dos Series de Japón

(2001 y 2009).

Finalizó su carrera con average de .301 y posee la marca para extranjeros en la NPB en juegos (1.744), impulsadas (1.272) y hits (2.017), siendo el único pelotero foráneo en alcanzar la cifra de 2.000 imparables, que le permitieron ingresar al selecto Club de Jugadores Extraordinarios, mejor conocido como el Meikyukai, que reúnea los peloteros que han alcanzado los 2.000 hits, las 200 victorias o los 250 juegos salvados en la NPB.

Sus 380 cuadrangulares también representan una marca para latinos y lo ubican

segundo entre los peloteros extranjeros en ese circuito, en el que también es apenas

uno de los seis peloteros en la historia, y único latino, en sumar una temporada de 200

o más indiscutibles.

“Ramichan” tiene también un récord de ocho campañas consecutivas con 100 o más

carreras remolcadas, que le quebró al legendario Sadaharu Oh, y es dueño de la marca

de más juegos consecutivos para un extranjero con 985, la octava mayor cifra en la

historia del circuito.

Ramírez inició su carrera en Japón en 2001 con Yakult, club con el cual conquistó su

primer título, y pasó a Yomiuri en 2008 para sumar otro anillo y sus dos premios al

Jugador Más Valioso, terminando su carrera en Yokohama, donde disputó sus dos

últimas campañas en 2012 y 2013, antes de convertirse en el mánager de esa franquicia

en 2016, conduciéndolos a disputar tres postemporadas en cinco años, incluyendo una

participación en la Serie de Japón en 2017.

Alex Ramírez sobre cómo ha vivido las horas previas a los anuncios de las votaciones: “En realidad dejo todo en las manos de Dios. En estos últimos cuatro años claro que hay muchas expectativas, pero siempre tomo en cuenta que el béisbol japonés es un béisbol de muchos candidatos, pero de muy poco chance de llegar a entrar al Salón de la Fama. En los últimos años he logrado estar cerca. Hace dos años me faltó un 10%, el año pasado quedé en tercer lugar en la votación, así que pienso que estamos cerca de

lograrlo, y Dios quiera que este año sedé. Pero sí siento esa ansiedad cuando llega esta

fecha de saber si voy a entrar, no voy a entrar, cómo va lo votación, pero eso no lo

sabemos hasta el último momento, así que voya estar esperando los resultados, porque

hace dos años, cuando quedé más cerca, a mí me llamaron para informarme que no

había logrado los votos suficientes, y voy a estar esperando de nuevo esa llamada, pero

con la esperanza que ahora sea una noticia positiva”.

Sobre sus posibilidades por ser el candidato con más votos de la elección previa que aún es elegible: “La exaltación de Shingo Takatsu y Masahiro Yamamoto el año pasado me podría favorecer, pero el béisbol japonés tiene a muchas súper estrellas que han estado esperando por muchos años esta gran oportunidad. En realidad no sé cuáles son todos los candidatos que están este año en la papeleta, pero tengo la expectativa que muchos de los electores que no votaron por mí el año pasado me hayan tomado en cuenta. El año pasado tuve casi un 58% y eso es positivo, a pesar que bajó un poco con respecto al año anterior, pero dejo todo en manos de Dios, esperando que pueda alcanzar ese 75%”.

Sobre la oportunidad de ser el primer latino en tener una placa en el Salón de la Fama japonés: “Ser el primer latino en el Salón de la Fama del béisbol japonés me da una gran ilusión, porque sería la última estampilla a ese esfuerzo y trabajo duro que hice como pelotero, y que he hecho durante toda mi carrera en el béisbol. También esto le abriría las puertas a muchos peloteros latinoamericanos que vienen para acá a hacer carrera y que tendrían la esperanza de entrar al Salón de la Fama en un futuro” (por Augusto Cárdenas)