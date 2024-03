El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, insistió este miércoles en que espera que las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 28 de julio en Venezuela sean «inclusivas», en las que «quien quiera participar, pueda participar».

«No puedo más que felicitarme de que haya una fecha para unas elecciones presidenciales, y ahora lo que queremos es que sean inclusivas y que sean competidas, que quien quiera participar, pueda participar», afirmó a EFE Albares en Panamá, donde se encuentra en una visita oficial, en un momento en el que persiste la duda sobre la participación de la líder opositora inhabilitada María Corina Machado.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela informó el martes de que el 28 de julio se celebrarán las presidenciales en las que el oficialismo asegura que el presidente Nicolás Maduro buscará un tercer mandato.

Mientras tanto, persiste la duda sobre la participación de la opositora María Corina Machado, elegida por la mayoría en las primarias de octubre, pero quien continúa inhabilitada para desempeñar cargos de elección popular y, por tanto, para postularse a los comicios presidenciales.

El ministro español insistió en que espera que «sea el diálogo entre venezolanos el que provea de una solución venezolana, que desde luego apoyará la comunidad internacional y por supuesto España».

Pedro Sánchez

«Yo me he reunido tanto con el negociador del gobierno como con el negociador de la oposición y a ambos les he dicho lo mismo: España está ahí para lo que podamos ser útil», afirmó Albares.

Y reiteró: «Desde luego por España no va a quedar de que sean unas elecciones en las que quien quiera participar, pueda participar».

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el gobernante brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ya dijeron precisamente este miércoles en Brasil que esperan que las elecciones en Venezuela se celebren con «garantías democráticas».

Por su parte, los exmandatarios que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) afirmaron este miércoles que las elecciones venezolanas no serán «libres y respetuosas del derecho al sufragio» si no se levanta la inhabilitación de la candidata de la principal coalición antichavista, María Corina Machado.