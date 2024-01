El español Carlos Alcaraz (2) regresa al Abierto de Australia después de ser baja en 2023 con el objetivo de levantar la que sería su tercera corona del ‘grand slam’, mientras que el serbio Novak Djokovic (1) buscará agrandar su leyenda y conseguir su vigésimo quinta corona ‘major’ y su décima conquista en Melbourne Park.

Alcaraz tendrá la posibilidad de volver a conquistar la primera posición de la lista ATP en el caso de que ambos tenistas alcancen las semifinales y el murciano consiga un mejor resultado que el balcánico.

También podría volver a reinar la clasificación mundial si consigue al menos los cuartos de final, Djokovic cae antes de los octavos de final y el ruso Daniil Medvedev, que también podría ser número uno tras el torneo, no consigue el título.

«Estoy muy motivado, espero que sea tan buena como 2023. Me he preparado muy bien para este torneo. He mejorado los aspectos que no hice bien el año pasado. Este año creo que va a ser bueno. Dentro y fuera de la pista, todo el mundo puede mejorar algo. No soy perfecto», comentó el murciano en la rueda de prensa previa al arranque de la competición.

Alcaraz y su equipo, como él mismo explicó en rueda de prensa, decidieron no disputar ninguno de los torneos previos al primer ‘slam’ de la temporada, también disputados en el país oceánico, con el objetivo de descansar «tanto físicamente como mentalmente».

El joven de 20 años, que cuenta con Samuel López como entrenador por baja de Juan Carlos Ferrero, cayó frente al local Alex De Miñaur (10) este miércoles en el súper desempate del tercer set y superó con solvencia (6-4 y 6-2) al noruego Casper Ruud (11), en dos exhibiciones con fines benéficos organizadas por la organización del ‘slam’ australiano.

Alcaraz acabó la temporada exhausto por la exigencia del calendario con duras derrotas frente a rivales directos como Djokovic en las semifinales de las Finales de la ATP o el italiano Jannik Sinner (4) en las semifinales de Pekín.

Sin embargo, el murciano fue capaz de elevar su figura a lo más alto y demostrar al tenista más laureado de todos los tiempos, Djokovic, que es capaz de vencerle en un gran escenario, después de imponerse en una épica lucha a cinco sets en la final de Wimbledon de 2023.

Es el balcánico el principal favorito del torneo por su incuestionable idilio con la Rod Laver Arena, pista que le ha visto coronarse hasta en diez ocasiones, así como por su gran 2023, en el que consiguió tres de los cuatro torneos Grand Slam, así como las Finales de la ATP celebradas en Turín.

Será la primera vez que el serbio no tenga que lidiar con la presencia en el cuadro de sus dos rivales históricos por excelencia, el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer, después de que el balear se bajara de la competición como consecuencia de una microrrotura muscular que sufrió durante su derrota frente al local Jordan Thompson en el reciente torneo de Brisbane.

«No es un secreto que exprese mis objetivos y diga claramente que quiero ganar todos los slams en los que participo. No es diferente este año. El año pasado jugué aquí a uno de los mejores niveles en los que he jugado en toda mi carrera. Si no puedo alcanzar ese nivel, al menos estaré cerca de ello», comentó el serbio en rueda de prensa.

Alcaraz, que se estrenará este martes frente al francés Richard Gasquet, tendrá un cuadro más exigente que su principal rival, al menos en unas primeras rondas en las que podría enfrentarse con el italiano Lorenzo Sonego, el italiano Daniel Evans, el kazajo Alexander Bublik (31), el estadounidense Tommy Paul (14) y el alemán Alexander Zverev.

La única ventaja que el español goza sobre el serbio es que este cayó en el mismo lado del cuadro que el italiano Jannik Sinner (4), con el que podría enfrentarse en unas hipotéticas semifinales.

Alcaraz tampoco tendría un rival asequible, dado que se cruzaría con el ruso Daniil Medvedev (3) en semifinales, pero a día de hoy el italiano supone una mayor amenaza después de que acabara la temporada pasada de la mejor manera posible con grandes victorias sobre Djokovic y De Miñaur para conquistar la Copa Davis celebrada en España.

El primer clasificado mundial abrirá su camino contra el croata clasificado de la previa Dino Prizmic y se podría enfrentar en segunda ronda contra el ganador del duelo australiano entre el invitado Marc Polmans y Alexei Popyrin.

El serbio se cruzaría en unos hipotéticos octavos de final con el estadounidense Ben Shelton (16), en los cuartos de final con el griego Stefanos Tsitsipas (7) y en semifinales con Sinner (4).

Los otros dos grandes favoritos al título son precisamente Sinner y Medvedev.

El primero por el gran estado de tenis con el que puso cierre a la pasada campaña y el segundo porque ya sabe lo que es ganar un Grand Slam, con su corona en Estados Unidos en 2021, y por sus dos finales perdidas en Melbourne, en 2022 contra el español Rafael Nadal y en 2021 contra Djokovic.

También contarán con opciones al título como cabezas de serie el ruso Andrey Rublev (5), el alemán Alexander Zverev (6), el griego Stefanos Tsitsipas (7), el danés Holger Rune (8), el polaco Hubert Hurkacz (9) y el australiano De Miñaur (10).

Los aficionados locales acudieron desatados tanto al entrenamiento de este sábado como a su partido de exhibición frente a Alcaraz durante este miércoles, después de que inaugurara su presencia en el top-10 a principios de este año tras su meritorias victorias durante la reciente United Cup ante Djokovic, Zverev y el estadounidense Taylor Fritz (12).

Respecto a la representación española en el cuadro, la segunda gran esperanza será el malagueño Alejandro Davidovich (23), que se estrenará con el francés Constant Lestienne y tendrá la ocasión de superar su mejor registro en Melbourne (segunda ronda), ya que evitará a cabezas de serie hasta una tercera ronda en la que podría cruzarse con un Grigor Dimitrov (13) que llega en un gran estado de forma tras su conquista en Brisbane.

Completarán la lista de españoles presentes en el torneo Jaume Munar, Albert Ramos, Roberto Bautista, Roberto Carballés y Bernabé Zapata.

Será la primera vez en la historia de la competición oceánica que la primera ronda se dispute a lo largo de los primeros tres días (domingo, lunes y martes), con el objetivo de dosificar mejor los partidos y no acabar tan tarde las sesiones nocturnas durante las primeras jornadas