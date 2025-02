Para Juan Korody, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT) y profesor de la especialización en Derecho Financiero de la UCAB, tras la caída de 80% del producto interno bruto (PIB) de Venezuela entre 2013 y 2019, el Estado venezolano implantó una serie de impuestos para mejorar sus ingresos fiscales.

Tales acciones le han rendido frutos, sostiene el abogado, porque en los últimos tres años se ha producido un incremento en la recaudación de impuestos en el país. De hecho, de acuerdo con cifras oficiales se espera que en 2025 la cifra duplique la de 2024, que alcanzó los 3.169 millones de dólares.

Sin embargo, el experto mencionó que la voracidad fiscal se ha convertido en un problema; advirtió los peligros de aumentar la recaudación de impuestos sin respetar los principios fundamentales que deben regir la tributación, como el principio de no confiscación, principio de legalidad, principio de capacidad económica y el principio de realidad, cuatro pilares del derecho tributario.

«En un Estado de Derecho no se puede tolerar que concurramos a las cargas públicas sin seguir el principio de legalidad, sin consultar adecuadamente la capacidad económica y sin considerar que mi patrimonio no se vea afectado y se proteja la fuente generadora del tributo. Es decir, como solamente voy a colaborar con la renta, si tú me quitas algo más que la renta, yo en algún momento voy a perder todo«, apuntó.

Ocho de cada 10 bolívares

Korody afirmó que, debido a la alta carga impositiva actual, las empresas formales entregan al fisco ocho de cada 10 bolívares de sus utilidades.

«Hoy en día las empresas contribuyen en promedio con un 80% de su utilidad al pago de tributos. Y hay otras que representan un peor caso porque no tienen utilidad y tienen que pagar impuestos», dice Korody.

«Estamos viviendo esa situación: cayó el PIB y cayó la recaudación; la reacción normal (del Estado) es ‘tengo que recaudar más’, lo cual recayó en los contribuyentes más formales, que están soportando ese incremento de la recaudación», continúa el experto.

Y añade: «Esto tiene necesariamente que ser armonizado. No podemos seguir apalancándonos en los que más pagan, porque ellos ya tienen agotada su capacidad económica. ¿Hasta cuándo van a seguir pagando con esos umbrales? Tratar de aumentar la recaudación solo metiendo presión a los mismos contribuyentes es un camino agotado».

Menos peso impositivo para mayor recaudación

Entre otras recomendaciones, el profesor de Postgrado UCAB sugirió reducir ciertas tasas de tributación y «dejar espacio para el crecimiento económico».

De esa forma, parte de los activos de las empresas se pueden destinar a la inversión, mejorar la competitividad y contribuir con el crecimiento económico, lo que al final redundará en mayor recaudación. «Si hay más producción, hay más ingresos, mayores interacciones económicas que generan nuevos tributos», sugirió.

Adicionalmente, exhortó al Estado a voltear la mirada hacia la economía informal (contrabando, los que no facturan y el comercio negro). «Esta economía tiene que ser visibilizada y atacada por las administraciones tributarias. Eso es un terreno muy fértil para aumentar la recaudación», dijo.

Pero más allá de las empresas, el abogado también señaló la necesidad de que los ciudadanos tengan un rol activo en esta materia.

«El que paga impuestos tiene derecho a reclamar como ciudadano. Si usted no paga impuestos, ¿qué vocación de exigir tiene como ciudadano? Entonces, gestionar estos problemas en crisis económica es mucho más importante que en situaciones de tranquilidad o de paz económica», indicó.