Aleska Génesis, la modelo venezolana que saltó a la fama tras su participación en la cuarta temporada de «La Casa de los Famosos», enfrenta una nueva batalla legal que la mantiene alejada de México. A pesar de haber sido absuelta de un presunto caso de robo a principios de año, la modelo ha sido vinculada nuevamente a proceso, lo que podría llevarla a ser arrestada si pisa suelo mexicano.

En una reciente entrevista para el programa «Pica y se extiende», Aleska expresó su frustración y preocupación por esta situación. «No es fácil llegar a un país y que te metan presa por algo que tú no has cometido», confesó la modelo, quien asegura que no estaba en México el día del supuesto robo.

Según la venezolana, su abogado le ha advertido que no viaje a México debido a que existe una alta probabilidad de que sea arrestada. «Mi abogado me recomienda que no pise México en estos momentos y que no vaya porque es una trampa», señaló.

Pide investigar a la Fiscalía mexicana

Aleska Génesis sospecha que alguien ha influido en la reapertura del caso en su contra. «Se tuvo que pagar a alguien fuerte en Fiscalía para que aprobara un proceso que ya tuvo juicio», afirmó, asegurando que su abogado ha solicitado las nuevas pruebas, pero no han sido presentadas.

La modelo venezolana ha denunciado una situación irregular y ha llamado a las autoridades a investigar quién está detrás de esta persecución legal. «Realmente hay que tratar al jefe de Fiscalía para que sea él quien averigüe quién dentro de esa organización se está prestando, ya sea a través de un favor o a través de un pago», dijo.

Este nuevo capítulo en la vida de Aleska Génesis ha generado gran revuelo en las redes sociales. La modelo, por su parte, asegura que seguirá luchando por demostrar su inocencia y que confía en que la justicia prevalecerá.