El actor mexicano, Alfredo Adame, señaló su caso similar con el de Pablo Lyle, sentenciado a cinco años de cárcel, junto con otros por el delito de homicidio involuntario, tras haber golpeado a un hombre, que días después perdió la vida.

Adame a sus 17 años formó parte de un altercado en una fiesta, el cual concluyó en la muerte de una persona.

De acuerdo con el presentador de televisión, todo ocurrió porque una persona intentó atacarlos, iniciando una pelea en la que le aplicó un mal golpe, el cual derivó en un fallecimiento.

“Estaba yo, salgo y un hombre se me deja venir muy macho y me dice ‘quien sabe qué, que no sé qué’ e hizo como que me iba a pegar y en ese momento le meto yo un golpe aquí (en el cuello), el cuate se va de espaldas, los demás se hacen para atrás, mi cuate me dice ‘vámonos’”, aseguró.

Además, agregó que después de este incidente procedió a esconderse.

“Nos subimos al coche, pasa domingo, lunes y el martes me dice, ‘¿qué crees? Se murió el de la bronca’, era hijo de un abogado medio mafioso y ya hablé con mi papá y todo el rollo y me mandaron, me escondieron en Lázaro Cárdenas, Michoacán, estuve un año, regresé y nunca pasó nada”.

Confesión no agradable

La revelación de Adame, no fue bien vista por los usuarios en redes sociales, quienes criticaron sus comentarios y llegaron a etiquetar a las autoridades con la esperanza de que tomen cartas en el asunto.

Muchos internautas se refirieron al productor, como cínico al confesar un asesinato, y normalizar sus actos de violencia con “tengo mecha corta”.

Otros consideraron su relato como falso, por otra parte, agregaron que Maxine Woodside, no cuestiono estos hechos, por no realizar preguntas sobre el tema, y mantenerse en calma, ante la confesión.