Una joven colombiana, de nombre Alison Vivas, conmovió a la audiencia del podcast «Vos Podés», conducido por Tatiana Franko, al relatar su desgarradora experiencia como víctima de trata de personas. Durante la entrevista, Vivas detalló cómo una amiga cercana la engañó con falsas promesas de trabajo en México, llevándola a caer en una red de explotación sexual.

«Atraída por falsas promesas y la esperanza de un futuro mejor, Alison aceptó la invitación de viajar a otro país sin imaginar que el destino de ese vuelo era una red de trata de personas», se lee en la descripción del episodio en YouTube.

Vivas narró cómo su amiga, con quien compartía un círculo cercano, comenzó a mostrar un estilo de vida lujoso en redes sociales, despertando la envidia y la curiosidad de sus amigas. «Nosotras, como cualquier joven, soñábamos con vivir esas experiencias», confesó la mujer.

La amiga, aprovechando la confianza y la admiración que Vivas sentía por ella, la invitó a trabajar en un restaurante en México. Sin sospechar nada, Vivas aceptó la propuesta y comenzó los trámites para el viaje.

Sin embargo, al llegar a México, la realidad fue muy diferente a lo prometido. Vivas descubrió que se encontraba en una red de explotación sexual, donde era obligada a realizar servicios sexuales a cambio de dinero.

«Me morí. Entré en pánico y dije: ‘Yo no me voy a subir ahí, yo no puedo, no soy capaz'», recordó Vivas sobre el momento en que le exigieron que bailara en un bar.

Afortunadamente, Vivas logró escapar de esa situación gracias a la intervención de una mujer que también habían sido víctima de la misma red.

«Fue un milagro», expresó la joven, quien agradeció la valentía de aquella mujer que denunció la situación ante las autoridades.

Vivas enfatizó en la importancia de denunciar estos casos y de educar a las jóvenes sobre los peligros de la trata de personas. «Espero que esta historia sirva para que nadie más caiga en esta trampa», afirmó.

La entrevista completa con Alison Vivas está disponible en el canal de YouTube de «Vos Podés».