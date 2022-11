Roma, Italia. El italiano Mauro Forghieri, director técnico de Ferrari durante veinte años (1962-1971, 1973-1984) y mano derecha de Enzo Ferrari, falleció este miércoles en su Módena natal (norte) a los 87 años.

Forghieri, ingeniero y diseñador de coches en Fórmula Uno, ha sido uno de los rostros más reconocibles del automovilismo mundial y de la escudería Ferrari en concreto, cosechando bajo su dirección un total de siete campeonatos de constructores para el ‘Cavallino rampante’.

Mano derecha de Enzo Ferrari, fundador de la escudería y de la marca de coches que lleva su apellido, Forghieri fue el diseñador del monoplaza 312 con el que el austríaco Niki Lauda conquistó dos títulos mundiales, en 1975 y 1977.

Además del impacto que tuvo en Ferrari, empresa a la que llegó con 29 años, Forghieri tuvo un impacto fundamental en la categoría reina del motor al implantar por primera vez los alerones traseros en el coche a finales de los años 60 y los motores ‘turbo’ a principios de los 80.

Después de su periplo en Ferrari, el ingeniero formó parte de Lamborghini y de Bugatti, también como director técnico.

El pasado mes de enero, fue nombrado Ciudadano de Honor de la ciudad de Módena: «Estoy conmovido, recibir este reconocimiento de mi ciudad tiene un valor absoluto. Durante mi carrera he tenido muchas oportunidades de ir a trabajar al extranjero, pero siempre me he negado porque hubiera significado irme de Módena», dijo cuando recibió el reconocimiento.

Efe servicios