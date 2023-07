De verdad que fue una gran sorpresa que: muchos no esperaban, este pasado sábado 22 de julio, nos dimos cita en el salón que está ubicado en el cuarto piso, del edifico biblioteca de la U.C.A.B. el cual lleva el nombre de “Constanza Verolini,” donde se había anunciado semanas atrás un evento llamado “Rosario en Intimo” esto fue un íntimo que resultó un gran TUTTI.

El público asistente fue muy respetuoso con el horario, a las cinco de la tarde ya el salón estaba lleno de jóvenes y otros no muy jóvenes y muchos “viejitos y viejitas” (entre ellos, yo).

Con altivez y máxima elegancia, hizo acto de presencia, acompañada de una pícara sonrisa ante un público, el cual, como digo antes, estaba ansioso de verla y escucharla, este público que llenó todos los espacios, algunas personas se conformaron con escucharla desde los pasillos externos; la “marabina” doctora Rosario Sánchez, ya, los músicos cada uno en su debido lugar esperaban preparados; vestida con un smoking femenino, que rompía el negro con un corbatín y en la cintura su debido cinturón de color rojo escarlata.

Al verla, recordé la elegancia de un quetzal, o un faisán dorado, cual digna dama, dominando el espacio como una gran profesional intérprete del bolero y de tangos, dieron inicio los músicos con el libertango de Astor Piazzolla dejando la escena lista para el inicio con “Que Tango hay que cantar”, luego “Malena” de Lucio Demare, “Garganta con la Arena” de Cacho Castaña, seguido de “ Lágrimas Negras “de Miguel Matamoros, nos hizo recordar a la argentina Libertad Lamarque, al “morocho del abasto” o “zorzal criollo” Carlos Gardel, al doctor Alberto Castillo, Hugo del Carril, Agustín Irusta y a nuestro venezolano Rafael Dellón cuando interpretó “Yira Yira” de Enrique Santos Discepolo, también recordamos a Felipe Pírela con “NADA” de Dames y Sanguinetti, que interpretaron a dúo, la profesora de “Voz y Canto” Leticia Acuña y Rosario, y después de muchas, cerró con una rumba que nos recordó a Celia Cruz, con ” Yo Viviré” los aplausos y hurras no se hicieron esperar, pero… un momento, también la profesora de “Voz y Canto” Leticia Acuña, intervino recordando a nuestro tenor favorito Alfredo Sadel, ella cantó “Desesperanza” de nuestra valenciana María Luisa Escobar, luego interpretó “Matandome Suavemente” con su canción y “Oh que será que será” ambos versionadas por Omara Portuondo y en el interviú el director de Vocal 9, Antonio Grilli, presentó a este grupo de 7 damas que lograron también el aplauso y reconocimiento de todos los asistentes.

No podemos dejar de recordar a nuestros excelentes músicos que hicieron un trabajo excepcional, el director y pianista José Luis Urtaza, Ivor Osorio en la Guitarra, Yhuls Guilarte en el bajo, Jhonny Marín en la mandolina, Oswar Tocuyo en el violín, Gerardo Osorio en la batería y el invitado especial ejecutando el acordeón Antonio Grilli.

<< Esto no termina aquí,>> decía: “Yogi” Berra, famoso beisbolista norteamericano, el juego no se acaba hasta que termina, esto continua hasta el último out, de la misma manera lo dicen Leticia y José Luis, ya se están preparando para el mes de agosto, donde habrá otro regalo para la ciudad.