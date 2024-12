La ex Miss Venezuela 2021 y primera finalista de Miss Universo 2022, Amanda Dudamel, continúa brillando con luz propia en el mundo de la moda y los negocios. Tras su destacada participación en los certámenes de belleza, Dudamel ha demostrado ser una mujer multifacética, emprendedora y con una visión clara de su futuro.

En una reciente entrevista con la periodista Shirley Varnagy, la merideña compartió detalles sobre sus proyectos personales y profesionales, revelando una faceta más allá de los reflectores. Dudamel ha centrado sus esfuerzos en el desarrollo de su marca personal como diseñadora de moda, inaugurando su propio atelier en Mérida y preparando el lanzamiento de su primera colección.

«Soy merideña y es la base de cada decisión en mi vida; tomé la decisión de quedarme en Venezuela. Soy diseñadora de modas, siempre he querido comunicar, siento que lo que puedo hacer como diseñadora, desde Mérida, desde donde nací, la historia es más real y las piezas van a transmitir eso», expresó Dudamel, destacando la importancia de sus raíces en su trayectoria profesional.

Otros proyectos

Además de su pasión por la moda, la ex reina de belleza también está involucrada en otros proyectos empresariales, como el café Tributo, que próximamente abrirá sus puertas en Chacao. A pesar de su apretada agenda, Dudamel ha logrado mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional, gracias en gran parte al apoyo de su familia y pareja.

«Gracias a Dios he tenido a mi familia y a mi novio presente y me sirve para aterrizar en cada paso, me ha mantenido muy presente», afirmó Dudamel, quien destacó la importancia de mantener los pies sobre la tierra y no perder de vista sus valores.

Consejos para Miss Venezuela

La ex Miss Venezuela también compartió su visión sobre el futuro del Miss Venezuela y la importancia de la preparación previa de las candidatas. Dudamel resaltó la necesidad de que las representantes venezolanas en los certámenes internacionales tengan una sólida formación y dominio de idiomas.

«Ileana llegó con todo el trabajo que hizo, no se vale por la noche final, sin embargo, cuando salí, le digo a las candidatas, para mí es base, fundamental, la preparación previa y los idiomas son esenciales», enfatizó la merideña.

En cuanto a sus planes a futuro, Dudamel se mostró enfocada en consolidar sus proyectos empresariales y seguir creciendo como diseñadora de moda. Aunque no descarta la posibilidad de volver a participar en algún concurso de belleza, por el momento prefiere concentrarse en sus emprendimientos.