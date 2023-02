Después de su apreciable participación en el concurso internacional, el mundo no deja de mencionar su nombre, ya conocida como Miss Venezuela 2021. Por medio de Instagram, colaboró en un live con R’Bonney Gabriel, donde muchas personas se encontraron asombrados, por el hecho.

Un evento clasificado como inédito, debido a que nunca se había visto la intervención de una finalista del certamen. Ambas diseñadoras hablaron de sus experiencias y cómo les cambió la vida.

Por otra parte, se había realizado una planificación por Anne Jakrajutatip para ambas finalistas, como lo fueron Miss República Dominicana y Miss Venezuela, la cual negó su asistencia en el viaje. Este 7 febrero, hizo un live individual por medio de @missuniverse, para explicar sus motivos.

«Lamentablemente en este primer viaje no voy a poder acompañarlos, pero sabemos que van a haber próximas oportunidades en estos meses que están por venir».

Aclaró que su falta, seria por obligaciones personales, «Se lo comuniqué a ella, también se lo comuniqué al equipo. Estoy muy agradecida con la invitación y sé que va a ser solamente un primer encuentro al que no voy a poder asistir, pero para los próximos», comentó.

«Dios mediante se va a poder concretar, así que le estaba deseando a ella el mayor de los éxitos en todos los siguientes pasos que están por venir en este viaje que voy a estar atenta a todos los detalles».

Aunque no explico por qué no estaría. En las redes sociales comentaron, distintas teorías, donde según, la venezolana no contaría con una visa para entrar en Tailandia, porque debe tramitarse con tiempo en entes consulares de ese país y en Venezuela no hay embajada ni consulado, por lo que el proceso es más engorroso.