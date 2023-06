La actriz venezolana Amanda Gutiérrez habló sobre su enemistad con Mimí Lazo, ahora que deben compartir juntas en el nuevo dramático de Venevisión.

«Señores, cuánta polémica. Ahorita lo que hay que apostar es a que se reactiven los dramáticos en Venezuela. ¿Mimí Lazo es enchufada? No sé, ni me interesa. Fuimos muy amigas, la he querido durante muchísimos años, ahorita no podemos ser amigas, porque no tenemos absolutamente nada en común», respondió Gutiérrez.

Gutiérrez pidió empatía a todos los venezolanos, recordando que Venezuela es «más importante» que la gente que, a su juicio, critica.

«El país es más importante que toda esta porquería de la gente que critica. Mimí Lazo es una maravillosa actriz que la gente ama», recalcó.

Cabe recordar que Mimí Lazo y Amanda Gutiérrez forman parte del elenco contratado para Dramáticas, la nueva telenovela de Venevisión en alianza con Hispanomedio.

La productora confirmó la participación de Gutiérrez en mayo de este año.

El elenco está conformado por más de 20 artistas venezolanos, entre ellos, Tania Sarabia, Lupita Ferrer, Javier Vidal, Aroldo Betancourt, María Antonieta Duque, Dora Mazzone, Rosmery Marval, Aran de las Casas, entre otros.

La historia contará de 10 capítulos, protagonizados por la venezolana Scarlet Ortiz y el galán Luis Gerónimo Abreu.