Amber Heard, la talentosa actriz que decidió tomarse un descanso en Madrid, ha regresado con fuerza a Hollywood en un sorprendente giro de acontecimientos.

Aunque se esperaba una vida tranquila junto a su hija Oonagh Page, su regreso con la película de suspenso «In the Fire» ha captado la atención de toda la industria, causando revuelo en el mundo cinematográfico.

Además de marcar su esperado regreso, el filme fue presentado en la 69ª edición del Festival de Cine de Taormina, en la pintoresca isla siciliana, siendo su primera aparición pública tras el polémico juicio con su exmarido Johnny Depp, en el cual lo acusó de violencia doméstica.

El proceso de filmación experimentó un periodo especialmente complicado, debido a los juicios en Londres y Virginia que involucraban a Depp. Luca Calvani, el coprotagonista de Amber Heard en la película, comentó cómo estas circunstancias inusuales generaron un vínculo único de camaradería entre el elenco durante el rodaje.

En una entrevista exclusiva con Variety, Amber compartió su agradecimiento hacia el equipo de producción sin mencionar específicamente el tema principal. En cambio, describió la nueva película como una reflexión sobre el poder transformador del amor.

La historia tiene lugar en los albores del siglo 20 y sigue a Grace Victoria Burham, una valiente doctora neoyorquina que se aventura en Sudamérica, enfrentando desafíos tanto geográficos como culturales en su camino en Sudamérica.

Conforme avanza la historia, Grace recibe un llamado para acudir a una aislada hacienda en Colombia con el fin de atender a un niño que aparentemente está poseído.

La película combina lo sobrenatural con poderosas reflexiones sobre sexismo y colonialismo. Grace desafía los estigmas y prejuicios de su época como psiquiatra, agravados por la aparición de los primeros libros de Sigmund Freud. Su labor se lleva a cabo con valentía y determinación, en un entorno donde ser mujer en esta disciplina es todo un desafío.

Conor Allyn (Al Límite de la Venganza, Golpe en Java) y Amber Heard se cruzaron en el pasado mientras colaboraban en otro proyecto que lamentablemente no llegó a ver la luz. No obstante, su encuentro previo dio frutos excepcionales en la realización de «In the Fire».

Allyn elogió la profesionalidad y el encanto de la estrella, resaltando su habilidad para cautivar la pantalla y su capacidad para trabajar en perfecta sintonía con sus compañeros de reparto.

El futuro de «In the Fire» y su impacto en la carrera de la actriz de 37 años sigue siendo un misterio. No obstante, lo que está claro es que ella ha vuelto para quedarse y se espera que deslumbre también en «Aquaman y el reino perdido» más adelante este año.