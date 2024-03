Piarense muestran mucha molestia, sobre todo, aquellas personas que tienen familiares internados en el Hospital Gervasio Vera Custodio, pues han tenido que ingeniárselas al momento de trasladar sus enfermos de gravedad a otros centros de salud públicos del estado Bolívar.

A pesar que la directiva del nosocomio y funcionarios públicos informan que si hay ambulancia, la unidad sólo cubre algunas emergencias dentro de la localidad.

Susana Lira, quien se encontraba de visita en el centro de salud, informó que da tristeza ver como familiares de unos jóvenes que tuvieron un accidente en motos, lloraban por no contar con un vehículo para trasladarlos al hospital Raúl Leoni de Guaiparo en San Félix.

“no tenían como pagarle a un carro expreso, y según el personal del hospital manifestaron que la ambulancia es sólo para atender las emergencias de Upata, no fuera del municipio”, dijo Lira.

Para la entrevistada, no contar con una unidad de traslado para los enfermos de gravedad, es preocupante, puesto que allí llegan enfermos que ameritan ser trasladados a otros centros asistenciales, a esto se suma, la falta de insumos en el nosocomio.

Situación que vive en carne propia Paola Martínez, quien manifestó que el día domingo se trasladó con su abuelo al hospital y evidenció la falta de insumos.

Afirmó “tuve que comprar solución 0.9, analgésicos y protector estomacal, no hay ni jeringa, ni Yelco, ni mariposita, nada y mi pregunta es ¿Dónde están los insumos que pregonan muchos funcionarios y subdirectora?, allí no hay nada, lo más triste es que hay personas que no cuentan con recursos para comprar el tratamiento que le receta el médico de guardia y en muchos casos los resultados de esta situación son fatales”.