Cada año millones de animales mueren como consecuencia del maltrato; desde ser abandonados hasta su matanza para uso de pieles o partes del cuerpo son formas de violencia a las cuales suelen ser expuestos. Las cifras en Venezuela, y el mundo, aumentan a diario bajo la mirada indolora de la ciudadanía.

Por ello, con el lema: «salva un peludo a tiempo», Fundaproba, en asociación con Nueva Prensa Digital, organizaron la caminata «Amor Canino» en el marco de una campaña para la concientización, cuyo objetivo es hacerse eco de la lucha contra el maltrato animal dentro de Ciudad Guayana y el país, en general.

«No queremos que sigan ocurriendo casos de maltrato animal, que la gente crea que puede hacer lo que quiera contra el animalito», comentó en alusión Krizia Vidal, proteccionista y presidenta de Fundaproba.

A efectuarse el sábado, 19 de noviembre, la caminata «Amor Canino» supondrá un recorrido con pancartas para llamar a la reflexión-acción contra el maltrato; así como conversatorios, entre ellos los referidos a acciones a tomar ante la presencia de violencia animal, en colaboración con la Fundación Misión Nevado, la tenencia responsable de mascotas y adiestramiento.

Bazar, concursos, pruebas de adiestramiento, trivias de preguntas, jornadas de vacunación a bajo costo, jornadas de adopción y muchas otras actividades son las planificadas además en un evento que, de acuerdo a Eili Córdova, editora de Nueva Prensa Digital, tiene la intención de propiciar un espacio «ameno», en el cual las personas de la ciudad puedan compartir con sus mascotas y familias, a la vez que contribuyen en la misión de salvaguardar animales maltratados o en situación de calle.

«Es pertinente trabajar en función de los animales abandonados; la intención es hablar y atacar el maltrato animal como problemática social en nuestra ciudad, y la importancia de no tener una mascota por tenerla», aseveró Córdova.

La caminata «Amor Canino» está pautada a las 4 p.m. en Ciudad Mineros, Campo B de Ferrominera. Todos los fondos a recolectarse serán destinados a cuidar y proteger de animales en situación de calle o víctimas de maltrato.

Aniversario

«Amor Canino» se desarrollará también como parte de la celebración del catorceavo aniversario de Fundaproba, cumplidos el 15 de noviembre.

Desde hace catorce años, en Ciudad Guayana, la fundación ha ejercido la labor de rescate, protección, esterilización y adopción de mascotas; resaltando el compromiso de tenencia responsable de un animal en casa.

Hoy Fundaproba da refugio a más de cincuenta animales, aunque antes superaban los cien. «Pero no es sencillo, no es sencillo porque es la incertidumbre de: hoy tenemos que tener comida y mañana también, porque los animalitos no saben lo que es ‘hoy no hay comida'»», confesó Krizia Vidal, en relación a las dificultades que se han suscitado en el contexto país.

«Fundaproba siempre ha trabajo con las uñas», afirmó Vidal. «Todos los días tenemos la duda de cómo vamos a conseguir dinero para el alimento y la atención de los animalitos».

Hasta el momento, la fundación se sostiene con el apoyo de sus seguidores, con tiendas de mascotas y otras empresas que les apoyan y «dan una mano». «Realizamos actividades precisamente con la intención de recaudar fondos», añadió la proteccionista.

Contra el maltrato animal

La crueldad origina violencia, y la violencia, delincuencia; con ello en mente, tras varios años de no realizar un evento como la caminata «Amor Canino», Fundaproba proyecta a futuro su realización una o dos veces al año, durante los aniversarios de la fundación y en el Mes de la Lucha contra el Maltrato Animal, conmemorado en abril.

Y es que, según lo manifestado por Vidal y Córdova, es importante ser causa y no efecto en temas de maltrato animal. Fundaproba, como organización, no pretende solventar o dar respuesta solo a un resultado/consecuencia, sino trabajar a tiempo para que los animales sean atendidos con dignidad, beneficiados y no perjudicados.

«Queremos que la gente escuche que sí pasa, que sí se toman acciones legales, que sí se puede hacer algo por los animalitos, que sí podemos hacer la diferencia», expuso Vidal.

Y agregó: «Es importante hacer este tipo de actividades para recuperar la cultura y los valores respecto al respeto y cuidado de los animales (…). En algunos otros países hay mucha más cultura de conciencia y respeto a los animales, y aquí ya es hora de empezar».