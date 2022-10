La periodista Ana Alicia Alba hizo uso de su cuenta Instragram para exponer un caso inusual en contra de una chica durante el concierto de Bandy y Ricardo, este último ex integrante de la banda Criollo House.

«No saben la impotencia que me da que las mujeres tengamos que seguir viviendo esta clase de comportamientos abusivos, frente a un público que aplaude y no ve nada malo en ello. No está bien, no es divertido, no es gracioso, no es normal», escribió la periodista.

El texto de Alba acompaña un video que lleva días rodando en redes sociales, donde Ricardo y Bandy suben a la tarima a una mujer, la sientan en una silla, y proceden a realizar actos fálicos, aparentemente, en contra de su voluntad.

Ana Alicia Alba analiza el video y asegura que la chica está incomoda desde el momento en que uno de los cantantes se sienta sobre ella, la obliga a tocar su trasero y la besa sin su consentimiento.

«Cuán confundida está sin saber por qué no disfrutó el momento, fuiste víctima de un momento vergonzoso. No entiendo hasta cuándo vamos a aplaudir lo que está mal», comenta Alba.

Criollo House se defiende

Criollo House salió al paso a supuestas malas intenciones de terceras personas, por querer involucrarlos en estos hechos, con un comunicado donde aclaran que Ricardo y Bandy utilizan de manera ilegal el nombre de la banda y que Bandy nunca ha pertenecido al grupo, mientras que, Ricardo fuer parte del mismo, pero hace varios años atrás.

«…sin importarle las consecuencias legales y/o profesionales que le puedan acarrear, ha conducido su carrera musical usando la marca para vender presentaciones. La mala intención llega a tal nivel que manejan su cuenta en Instagram como #criollohouseoriginal», expresa parte del comunicado.

Los actuales integrantes de Criollo House afirman que no estuvieron presentes en la Feria de Barinas, donde ocurrió el acto que se ha viralizado recientemente.

«Hay que hacer saber que los señore Félix Espinoza (también manager), Luis Astudillo y Billy León, son los dueños de todos los derechos, nombre/marca de ‘Criollo House’; ninguna otra persona tiene la autorización de utilizarlo para hacer presentaciones», agrega el texto.

La agrupación venezolana anuncia, además, que están denunciando a las personas involucradas en los hechos en Barinas, «tanto por usurpar la marca como también por cometer actos impropios para lo que ha sido nuestra bandera: el respeto a la mujer y al pueblo venezolano», citan en el documento.

La denuncia llegó a la Fiscalía «y vamos a atacar legamente con todo. A la mujer y a los menores de edad se les respeta», dice la banda en el texto.

Para cerrar el comunicado, Criollo House advierte que se desvincula por completo de cualquier relación con José Cirilo Laverde (Bandy) y Ricardo Carrasco, y todos aquellos que han formado parte del grupo, quienes actualmente usan el nombre para beneficios propios.