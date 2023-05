La temporada 2023 ha sorprendido hasta a los más incrédulos. Por primera vez en la historia, dos equipos que se clasificaron a los Playoffs desde el Play-In jugarán las Finales de Conferencia. Acá están todos los resultados de la NBA en vivo en donde el Miami Heat y Los Ángeles Lakers querrán seguir desafiando la lógica y ganar sus respectivas llaves.

Play-In: un cuento de hadas

En el 2019, como medida a la reducción de partidos que hubo a causa de la pandemia de COVID y la necesidad de impulsar el espectáculo basquetbolístico, la NBA decidió implementar de manera provisoria un formato en el cual los equipos ubicados entre la 7ma y 10ma posición de sus respectivas conferencias se medirían en una eliminatoria final para saber quiénes serían los últimos cuatro equipos clasificados a los Playoffs (dos por conferencia).

La medida resultó ser un éxito total. Durante los años posteriores siguió presentándose como un formato en estado de prueba para finalmente afianzarse como un paso previo al inicio de la postemporada.

Como es de entender, poco se espera de los equipos que clasifican a través del Play-In, especialmente porque en las primeras de cambio deben batirse contra los líderes de sus conferencias, equipos con récords positivos durante la temporada regular que claramente se erigen como favoritos para ganar el campeonato; sin embargo, la magia de este formato es que incluso quedando en 10ma posición, los equipos juegan en igualdad de condiciones en busca del tan ansiado anillo de campeonato.

Nuggets vs Lakers y el salvaje oeste

El LA Lakers se clasificó a través del Play-In ganándole en tiempo extra al Minnesota Timberwolves, un partido en el que llegó a estar abajo hasta por 15 puntos en el tercer cuarto. Los angelinos se apoyaron en los 30 puntos de su principal estrella, Lebron James, para sacar adelante un juego que parecía perdido.

Capítulo siguiente, dieron cátedra de cómo se prepara un equipo histórico para los Play-Offs y le ganaron la serie a 4-2 a Memphis Grizzlies, equipo que estaba proyectado a lograr grandes cosas tras un récord en temporada regular de 51-31 solo por detrás del todopoderoso Denver Nuggets. Como si fuera poco, sorprendieron a propios y extraños al superar también 4-2 a los Golden State Warriors, quitándoles la ventaja de localía desde el primer encuentro. Anthony Davis, el valuarte en el apartado de los rebotes y junto a James ahora sueña con dar la estocada al primer clasificado de la conferencia.

En la cima del cuadro principal, el Denver Nuggets superó con comodidad 4-1 al Minnesota Timberwolves y luego a unos Phoenix Suns que dejaron mucho qué desear. Jokic y compañía nunca se vieron en apuros a pesar de haber caído en tres encuentros durante toda la fase eliminatoria.

El desempeño del equipo de Denver ha sido muy constante toda la temporada lo que ha sido un aliciente de seguridad incluso cuando Jokic está ausente. Con un Jamal Murray imparable que no teme apañarse el rol protagónico en los momentos claves de los partidos.

Celtics vs Heat: “¡defense, defense, defense!”

En la otra acera se enfrentan dos de los equipos con las mejores disposiciones defensivas del todo el torneo: Boston Celtics y Miami Heat. Los de Florida también llegaron a esta instancia a través del Play-In pero con un obstáculo extra: perdiendo el primer partido contra Atlanta. Esa derrota los obligó al todo o nada en el partido de repechaje contra Chicago Bulls en un encuentro marcado por una alta eficiencia defensiva de parte del Heat.

No obstante, la verdadera sorpresa vino cuando Miami despachó contundentemente al primer sembrado: Milwaukee Bucks. La serie terminó 4-1 con un Buttler imparable y un Antetokoumpo a menos por las lesiones. Luego se enfrentaron al New York Knicks, equipo que previamente había despachado al Cleveland Cavaliers con un hito difícil de igualar, pues los Cavs no pudieron alcanzar los 100 puntos en ningún partido. Ese poder defensivo no fue suficiente para detener a los dirigidos por Spoelstra y Miami se llevó la serie 4-2.

Del otro lado, Boston (2do preclasificado) se batió a duelo contra Atlanta Hawks, en una serie que ganó 4-2, pero que nadie esperaba fuese tan complicada. Tatum y compañía se las arreglaron para detener a Trae Young, una de las superestrellas más acaudaladas de la NBA.

Luego le tocó enfrentar al equipo contra el que nadie quería jugar: Philadelphia 76ers. De la mano del MVP 2023, Joel Embiid, el 76ers combatió con uñas y dientes para alargar la serie hasta un séptimo encuentro, incluso tuvieron ventaja de 3-2 en el marcador y con la posibilidad de cerrar la serie en casa. Finalmente, Boston fue un ejemplo de resiliencia y terminó llevándose la eliminatoria 4-3.

Proyecciones

Aunque los Nuggets son amplios favoritos para llegar a la gran final, será clave para el LA Lakers mantener la misma convicción defensiva que los llevó a anular en varias ocasiones la temible ofensiva de los Warriors. Aun así, con todo el panorama dispuesto, estos Lakers son los más propicios para seguir haciendo historia y convertirse en el primer equipo en llegar a la final desde el Play-In.

Mientras tanto Boston es, a todas luces, el equipo más completo de toda la NBA. Fuerte en defensa y muy efectivo frente al aro, los Celtics son amplios candidatos para estar presente en la gran final. Por otra parte, el Heat tiene en Buttler, Adebayo y Love un equipo que sabe lo que es concentrarse partido a partido, adaptándose a las circunstancias y actuando de acuerdo al momento.

A final de cuentas es poco probable que el ímpetu de Miami alcance para superar a Boston, especialmente si la triada Tatum, Brown y Smart siguen tan efectivos como de costumbre.

Las finales de conferencia inician el martes 16 de mayo.