El político Andrés Caleca junto con el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Ángel Medina, visitaron el estado Bolívar para reunirse con partidos políticos y sectores populares de la entidad para promover la organización y participación en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

Comenzaron su recorrido con actividades en Ciudad Bolívar y continuaron las mismas en Ciudad Guayana, sosteniendo reuniones con los capítulos regionales de los partidos políticos que integran la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y aquellos que no forman parte de la coalición.

«Nos hemos reunido y hablado con sectores populares, en asambleas abiertas, tuvimos una en el Colegio Ingenieros de Caroní y en el sector Democracia, en la parroquia Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar», comentó.

Asimismo, aseguró que pudo constatar que en la región Guayana existe un «gran entusiasmo» de cara al posible cambio político que pueda producirse el próximo 28 de julio.

Caleca señaló que en cada reunión que han tenido con los partidos políticos ha insistido en que deben «terminar el trabajo» de organizarse para «garantizar la victoria».

«Tenemos que ser capaces de defender esos votos en cada una de las mesas electorales del país. Hemos dicho que no haya ni una mesa sin un testigo, que no haya un testigo solo y abandonado a su suerte en ese centro electoral, y que no haya ni un testigo que no salga con el acta en la mano al final del proceso», explicó.

Por esto, recordó que esto no será una «fiesta electoral», sino una «confrontación electoral» con una «fuerza» que, a su juicio, no es democrática y que hará todo lo posible para «mantenerse en el poder».

Caleca pide no caer en triunfalismo

Por su parte, Caleca, enfatizó la necesidad de no caer en triunfalismos y en la importancia de la movilización ciudadana para lograr el cambio deseado en Venezuela.

«Nosotros no creemos ni en el triunfalismo ni en el espontaneísmo. Nosotros sabemos que tenemos una posibilidad real, que lo están midiendo todas las encuestas, de obtener una victoria», aclaró.

El exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE) recalcó que los resultados que han publicado algunas encuestadoras sobre una «victoria aplastante» de la oposición, tienen que «provocarla ellos».

Sin embargo, a su parecer, el oficialismo se encuentra utilizando los recursos del Estado para «impedir» que la oposición obtenga una «gran cantidad» de votos.

«Han creado 1 mil 300 nuevos centros electorales, con 13 mil mesas, con una o dos mesas electorales por centro, donde han migrado 9 millones de votantes del registro electoral a esas mesas, desarmando y desagregando los centros electorales tradicionales», acusó.

El también expresidente de CVG Ferrominera Orinoco (FMO) recordó la inhabilitación de la ganadora de las elecciones primarias, Maria Corina Machado, y de la profesora Corina Yoris.

«Impidieron que María Corina Machado fuera candidata. La sustituimos por la doctora Corina Yoris, impidieron que la doctora Corina Yoris fuera candidata. Bueno, tenemos a Edmundo González», sostuvo.

Por lo tanto, concluyó que el triunfo es posible, pero no está garantizado y es tarea de todos los políticos y ciudadanos, poder «ganarlas y cobrarlas» para conseguir un cambio en el país.