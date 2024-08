La reciente boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue generando controversia.

Tras su sorpresiva unión, un post en Instagram, que insinuaba un posible embarazo, fue publicado y luego borrado por el propio Nodal.

Publicación en redes sociales

La polémica surgió cuando el cantante mexicano Christian Nodal, de 25 años, compartió una publicación en sus redes sociales oficiales.

El mensaje, que parecía anunciar que él y Ángela Aguilar, cantante estadounidense de 20 años, estaban esperando un hijo, fue eliminado poco después.

«Los angelitos caen del cielo inesperadamente. Somos afortunados 02/25», escribió Nodal, desatando especulaciones sobre un embarazo y la razón detrás de su apresurada boda.

La boda sorpresa

El pasado miércoles 24 de julio de 2024, Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en una ceremonia privada, sorprendiendo a sus seguidores.

La noticia de su matrimonio generó diversas reacciones en las redes sociales, ya que la pareja había iniciado su relación amorosa solo semanas antes.

Relaciones pasadas de Nodal

La boda de Nodal con Aguilar se produce en medio de la polémica por su reciente separación de la cantante argentina Cazzu, con quien tiene un hijo, y su anterior relación con la cantante española Belinda.

Además, Pepe Aguilar, padre de Ángela, inicialmente no aprobaba la relación de su hija con Nodal.

Declaraciones de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar, quien recientemente confirmó su relación con Nodal, pidió respeto por su vida privada.

«Estoy creciendo, aprendiendo. Los comentarios me afectaban mucho, me daban ansiedad y un poco de depresión. No hicimos nada malo, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos. Denos chance», expresó la joven cantante.

La vida matrimonial de Ángela Aguilar y Christian Nodal comienza con desafíos, pero ambos esperan que el tiempo les permita demostrar su amor y compromiso.