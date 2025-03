Angie Stone, la veterana cantante de R&B conocida por sus canciones «No More Rain (In This Cloud)» y «Wish I Didn’t Miss You», ha muerto a la edad de 63 años.

Según TMZ, Stone murió en un accidente automovilístico después de un concierto en Montgomery, Alabama, el sábado por la mañana temprano. Había sido programada para actuar en Baltimore más tarde ese día.

Stone tuvo éxito por primera vez como miembro del trío de hip-hop de Sugar Hill Records The Sequence, que obtuvo un éxito con «Funk You Up». La canción fue más tarde sampleada por Bruno Mars en «Uptown Funk».

Después de firmar con Arista Records, Stone lanzó su álbum debut en solitario, Black Diamond, en 1999. El LP logró el estatus de oro, gracias en parte a su sencillo número 1, «No More Rain (In This Cloud)». Su segundo álbum, 2001’sMahogany Soul, lanzado por J Records de Clive Davis, contaba con colaboraciones con Raphael Saadiq, Swizz Beatz, Alicia Keys y Eve. Mahogany Soul alcanzó el número 4 en la lista de álbumes de R&B/Hip-Hop de EEUU, con su sencillo, «Wish I Didn’t Miss You», convirtiéndose en el sencillo comercial más grande de Stone. El álbum también le llevó a su primer Grammy, ya que la canción «More Than Woman» fue nominada a Mejor Actuación de R&B de un Dúo o Grupo con Voz.

Stone también contribuyó notablemente a la composición de los dos primeros álbumes de D’Angelo, Brown Sugar y Voodoo, y proporcionó coros en el quinto álbum de Lenny Kravitz, 5. También apareció en la película de comedia de 2002 The Hot Chick, y protagonizó una puesta en escena de Broadway de Chicago en 2003. Stone continuó lanzando música de manera consistente durante las últimas dos décadas, logrando diversos grados de éxito comercial. Su álbum más reciente, Love Language, llegó en 2023.