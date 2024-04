Anyelin Venegas superó todas sus emociones para lograr el sexto lugar en la Copa del Mundo y alcanzar la clasificación olímpica.

«Solo con palabras no se puede describir, toda la emoción y adrenalina que sentí. Nervios, miedo. Sentí que mi corazón se iba a parar. Sentía que no podía hablar. Tenía muchas ganas de llorar desde que entré a la sala de calentamiento. Ver a las más duras (las mejores) del mundo allí, estar en el mismo lugar que ellas. Te llena mucho. Te dices que: ‘yo también puedo, yo también soy una de las duras’. Es muy lindo», contó Venegas.

«Todavía no he ido a París, pero sí clasifiqué. Y se siente de maravilla. Aún sigo llorando de la emoción. De que obtuve mi boleto a París. Por todas las personas que me han apoyado. Mi familia, mi entrenador Julio Avendaño está orgulloso de mí, yo me siento orgullosa de mí, de todo lo que he logrado, de todo lo que he perdido para poder llegar acá», expresó la trujillana.

La pesista bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y plata en los Juegos Suramericanos Asunción 2022, confiesa que no estaba al tanto de sus números durante la competencia. Lo dejó todo en manos de su entrenador en cuanto a la estrategia y solo se enfocó en sus movimientos.

Venegas completó seis intentos válidos: tope de 103 kilos en arranque, nuevo registro nacional. En envión, Venegas completó un máximo de 126 kilos, para un total de 229 kilos, nuevo récord de la categoría. Viene de lograr bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y plata en los Juegos Suramericanos Asunción 2022.

Venezuela suma a la fecha 20 cupos a París 2024.