Apple finalmente encontró su primer gran éxito de taquilla. F1 The Movie, su ambiciosa incursión en el cine veraniego, debutó con 55,6 millones de dólares en Norteamérica y un total de 144 millones a nivel mundial, según estimaciones divulgadas el domingo.

Se trata del mayor estreno comercial de Apple Original Films desde su llegada a Hollywood hace seis años.

Aunque la compañía ha producido títulos premiados como CODA —ganadora del Óscar en 2021—, su desempeño en taquilla ha sido irregular.

Producciones como Argylle, Fly Me to the Moon, Napoleón y Killers of the Flower Moon generaron más conversación en Apple TV+ que en los cines.

Un proyecto con pedigree

Con un presupuesto superior a los 200 millones de dólares, F1 representa una gran apuesta para Apple.

La película fue desarrollada por parte del equipo detrás de Top Gun: Maverick y cuenta con la dirección de Joseph Kosinski. Brad Pitt, Damson Idris y Kerry Condon lideran el reparto, y Warner Bros. se encargó de la distribución.

Las primeras críticas han sido positivas y el público la recibió con una calificación “A” en CinemaScore.

Analistas como Paul Dergarabedian, de Comscore, elogian el esfuerzo de Warner Bros. por convertirla en un evento cinematográfico. La verdadera prueba será su permanencia en cartelera ante próximos estrenos como Jurassic World Rebirth.

Rápida, pero no sola

Mientras F1 dominaba, otras producciones tuvieron resultados mixtos. M3gan 2.0 debutó con 10,2 millones de dólares, lejos de los 30,4 millones de la original en 2022.

Aun así, con un presupuesto de 25 millones, el thriller de Blumhouse podría volverse rentable. Su spin-off, Soulm8te, llegará el próximo año.

Por su parte, How to Train Your Dragon bajó al segundo lugar con 19,4 millones, aunque ya superó los 200 millones a nivel nacional.

Elio, de Pixar, sumó 10,7 millones en su segundo fin de semana, acumulando apenas 42,2 millones, un resultado decepcionante para Disney.

Top 10 de la taquilla en EE. UU. y Canadá

(28 al 30 de junio, según Comscore)

F1 The Movie – 55 M How to Train Your Dragon – 19,4 M Elio – 10,7 M M3gan 2.0 – 10,2 M 28 Years Later – 9,7 M Lilo & Stitch – 6,9 M Mission: Impossible – Final Reckoning – 4,2 M Materialists – 3 M Ballerina – 2,1 M Karate Kid: Legends – 1 M