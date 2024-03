La aclamada productora A24, conocida por éxitos como ‘Everything, Everywhere, All at Once’, ha revelado a través de Instagram el inicio de un nuevo proyecto cinematográfico titulado ‘Eddington’.

La imagen de una claqueta sobre un paisaje desértico ha sido suficiente para generar expectación entre los seguidores del cine independiente.

Un elenco de lujo

Emma Stone, Pedro Pascal, Joaquin Phoenix y Austin Butler encabezan el reparto de esta prometedora película.

A ellos se suman talentos como Micheal Ward, Clifton Collins Jr. y Deirdre O’Connell, conformando un equipo que promete actuaciones memorables.

Misterio en Nuevo México

La trama de ‘Eddington’ permanece envuelta en misterio, revelando únicamente que seguirá la historia de un comisario con grandes aspiraciones en un pequeño pueblo de Nuevo México.

Los expertos no descartan que se trate de un nuevo thriller psicológico, dada la trayectoria de Aster en el género de terror con películas como ‘Midsommar’ y ‘Hereditary’.

Talento detrás de cámaras

La producción, que dará inicio esta semana, cuenta con la pluma de Aster y la visión de Darius Khondji, cinefotógrafo nominado al Óscar.

La colaboración previa de Joaquin Phoenix con Aster en ‘Beau is Afraid’ y las recientes victorias de Emma Stone y Pedro Pascal en los premios Óscar y SAG, respectivamente, auguran un resultado excepcional.

Expectativas altas

Con Austin Butler sumergido en grandes proyectos como ‘Dune: Part Two’ y ‘The Bikeriders’, la expectativa en torno a ‘Eddington’ es alta.

El talento involucrado y el misterio que rodea la producción hacen de este uno de los proyectos más esperados del año por los cinéfilos.