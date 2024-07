Fernando Aristeguieta regresó a su casa para asumir un rol que tarde o temprano lo quería tener: ser el DT del Caracas FC. Desde este lunes, el ídolo de la afición avileña tomó las riendas del primer equipo para seguir enalteciendo su historia.

Hace poco menos de un año, ‘El Colorado’ anunció su retiro del fútbol profesional, debido a una lesión. La idea de ser director técnico estuvo en él desde hace un tiempo.

La transición de jugador a entrenador no fue del todo drástica. Dos semanas después del retiro asumió la dirección técnica de la Sub-23 del Puebla Fútbol Club mexicano.

«Una vez que decidí retirarme ya sabía lo que quería hacer. Me vengo preparando para ser entrenador de fútbol. Inmediatamente después de tomar la decisión de retirarme me sale trabajo en la ciudad donde yo estaba. Eso hizo que fuese mucho más fácil asimilarlo. A mí me costó mucho tomar la decisión del retiro. Una vez que lo hice sentí mucha tranquilidad y un par de semanas después me sale el trabajo».

El camino hasta llegar a una dirección técnica, lo inició hace diez años al inscribirse para sacar la licencia en Estados Unidos cuando militó en la MLS.

Con la decisión de ser entrenador en un futuro ya tomada, Aristeguieta nutrió su formación con distintos cursos y diplomados.

“Siempre me gustó mucho leer libros de fútbol, estudiar las distintas metodologías y ver cómo pensaban los entrenadores. Luego, con el pasar del tiempo, hice diversos estudios que complementaron mi formación como entrenador. Un diplomado en gerencia deportiva, otro en psicología deportiva, y varios cursos. Me daban una visión más global para poder gestionar y comprender mejor cómo se compone un equipo de fútbol».

Una responsabilidad que llegó más pronto de lo esperado, pero que la asume con la mayor seriedad.

«Es algo que sabía que iba a pasar, no sé si en dos meses o en cinco años. Haría todo lo que esté en mis manos para que pase. Yo lo asumo con naturalidad, aunque me llega un poco antes de lo que me imaginé. Es algo que sabía que iba a pasar», precisó.

Filosofía del ‘Colorado’ Fernando Aristeguieta

Un equipo ofensivo y de transiciones rápidas, es la identidad que buscará implantar Fernando Aristeguieta al mando del Caracas FC.

«Me gusta un equipo que priorice el intentar hacer daño. Que intente generar la mayor cantidad de ocasiones posibles, que ataque lento y defienda rápido. Ese es básicamente el fútbol que me gusta. Para lo que me he preparado y lo que intentamos hacer cuando estuvimos en Puebla», recalcó.

El timonel del Rojo aclaró que principalmente, la idea «es un equipo que maneje buena amplitud y que sea corto».

«No es una estructura rígida donde el lateral o el central siempre haga lo mismo. Me importan mucho más las posiciones que quien las ocupe. De igual forma con los espacios que se busquen generar. Me da igual quién los genera y para quién, siempre que los generemos o lo intentemos generar».

Objetivos y mensaje a la hinchada

Junto a su asistente técnico, Julio Cesar Soto, y el resto de su staff de trabajo, el plan de estos primeros días de pretemporada es enfocar al cien por ciento.

«Que los jugadores entiendan muy bien, más allá que son muy pocos días, para que cuando nos metamos en el plan de partido ya tengan una idea clara de qué es lo que vamos a buscar. Soy consciente de que eso lleva mucho más tiempo. Una vez que nos confirmen la primera fecha del torneo decidiremos en qué momento nos metemos ya en el plan de partido».

«Después el objetivo es estar siempre arriba», enfatizó el caraqueño como único propósito.

«Todos los años en el Caracas FC, independientemente de la plantilla o el cuerpo técnico que estén, el objetivo es siempre el mismo. Es algo que se ha conseguido muchas veces y tanto la gente como la institución necesitan que siempre se aspire a eso».

Para cerrar, Fernando Aristeguieta no dejó pasar el agradecimiento a esa fanaticada, siempre fiel y presente. Le dieron una calurosa bienvenida al pisar suelo venezolano.

«Fue inesperado, igual que el año pasado, pero agradecido por el apoyo de ese día en el aeropuerto (domingo) y el que me dieron durante toda mi carrera. Les dije que voy a hacer todo lo posible y lo que esté en mis manos para tratar de darle alegrías a ellos y a toda la gente de Caracas», finalizó el director técnico.