Autoridades venezolanas detuvieron a tres hombres acusados de operar un campamento de minería ilegal en el estado Amazonas, informó la televisión estatal.

En su página web, el canal público Venezolana de Televisión (VTV) señaló que, además de las detenciones, efectivos militares incautaron materiales utilizados para la extracción de recursos, entre ellos, 3.000 litros de gasolina, quince motobombas de trece caballos de fuerza, ochocientos metros de manguera de alta presión, veinte rollos de alfombra tipo tamiz y un detector de metales.

VTV, que citó como fuente al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, indicó que todos los objetos «se incineraron» en el lugar.

Así mismo, el canal señaló que el procedimiento «está debidamente notificado al Ministerio Público (MP).