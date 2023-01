En horas de la mañana del 6 de enero, el comité organizador de la asamblea de ciudadanos para la gestión del aseo urbano se concentró en la Plaza Monumental de Alta Vista, para realizar una pinta de carros en rechazo de las tarifas desmesuradas del aseo urbano.

Las personas coincidieron que las tarifas que se están aplicando por la empresa recolectora privada Fospuca, pueden llevar a quiebre en corto plazo a los comercios.

Susana Linares, expresó que la concentración que se efectuó es por la preocupación que se está viviendo en el municipio Caroní, por lo arbitrario que ha sido la imposición de unas tarifas donde no les han explicado el desglose de pago.

«Supuestamente el que más produce más paga, cosa que no es verdad porque para nadie es un secreto que Puerto Ordaz está súper decaído económicamente», explicó Linares.

La afectada destacó que la pandemia fue una época que golpeó a todos los guayaneses, los cuales hasta ahora les ha costado recuperarse.

El gremio que agrupa a los comerciantes, sociedad civil e industriales aseguraron que le han hecho en reiteradas oportunidades el llamado al alcalde del municipio Caroní, para que revise la situación planteada.

«Hasta ahora no hay respuestas, vamos a la alcaldía y nos mandan a las oficinas de Fospuca, vamos a Fospuca y nos dicen que hasta que no estemos al día, no nos pueden recibir», planteó Linares, en medio de su descontento.

Entretanto las personas aclararon que no están en contra de pagar un servicio, porque quieren una ciudad limpia. Pero aseguran que no está al alcance de «nadie» pagar unas tarifas tan elevadas.

Sin respuestas

De acuerdo a la falta de respuesta por parte de la Alcaldía de Caroní, los ciudadanos elevaron nuevamente un llamado.

Desde que inició el proceso en rechazo a las tarifas del servicio, Linares manifestó que han pasado cartas a la Alcaldía y a la Cámara Municipal pidiendo la ordenanza, pero siguen sin una respuesta por parte de la misma.

«No se puede permitir que con estas tarifas se perjudique a una población en general, cuando van en contra de la capacidad de ingresos mensuales de una familia», enfatizó.

Servicios Básicos

Julián Mariño, comerciante de la zona, comentó al equipo de Nueva Prensa Digital que él cumple con el pago de todos los servicios básicos de forma mensual.

Sin embargo, destacó que es inconsecuente que se tenga que pagar tres veces más por un servicio que no se cumple a su totalidad que por uno que está funcionando las 24 horas del día en su negocio.

«El agua y la luz son dos servicios con los que yo cuento todo el día. Pero no puede ser, que yo cancele 170 dólares de aseo urbano incluyendo el relleno sanitario y han cumplido con ese servicio una sola vez, desde hace dos meses que lo iniciaron a aplicar» dijo Mariño, quien tiene su negocio en el sector del Core 8.

Punto de acuerdo

Los guayaneses enfatizaron que estiman encontrar un punto de acuerdo, donde cada uno pague lo justo por el servicio que se le está brindando.

Asimismo, reiteran elemental un encuentro con las autoridades regionales para revisar el pliego tarifario, y sea establecido de acuerdo a lo que establece la Constitución.